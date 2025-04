Ha un malore alla guida dell'autobus: riesce a fermarsi ad Albisola e a far scendere i passeggeri

Un malore fortunatamente non di gravi conseguenze ma che lo ha portato a fermarsi e ad interrompere la corsa.

A non sentirsi bene un 35enne autista di Tpl Linea che ieri mattina intorno alle 9.30 alla guida del mezzo della linea 7 ad Albisola Superiore ha iniziato ad avere i primi sentori di un malessere. Nonostante il malore è comunque riuscito a fermarsi alla fermata albisolese di via Turati e far scendere in sicurezza i passeggeri.

Immediata è scattata la chiamata ai soccorsi con l'intervento dell'automedica del 118 e un'ambulanza della Croce Rosa che lo hanno trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona.