E' stato lanciato l'allarme poco dopo le 16.00 per un incidente avvenuto in via Gramsci a Savona.

Una donna infatti sarebbe stata investita da una moto.

Immediato sul posto l'intervento della Croce Bianca di Savona e dell'automedica del 118.

La 58enne ferita è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

La polizia locale si è occupata di regolare il traffico e rilevare l'investimento.