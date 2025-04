Tragedia a Savona, 58enne trovato senza vita nel suo appartamento: disposta l'autopsia

Un uomo di 58 anni viene trovato senza vita nella sua abitazione di via Bruzzone a Savona ed è stata disposta l'autopsia dal Pubblico Ministero Chiara Venturi per chiarire le cause del decesso.

A lanciare l'allarme il cognato che non aveva più sue notizie da qualche giorno. I soccorritori sono giunti intorno alle 10.30 nella casa del quartiere di Lavagnola e all'interno purtroppo la tragica scoperta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l'automedica del 118 e la Croce Bianca di Savona. Il medico legale giunto sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Sarebbe stato escluso il gesto autolesionistico.