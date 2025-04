Rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Savona, Matteo Sacco confermato presidente

Si sono concluse il 16 aprile le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Savona per il quadriennio 2025–2029. Le votazioni, svolte in modalità online tra il 12 e il 16 aprile, hanno visto la partecipazione di 250 architetti della Provincia.

Al termine dello scrutinio è stato eletto il gruppo “Next2 OAsv 2025/2029”, composto da 11 candidati che si sono messi a disposizione della categoria con un programma di continuità e rinnovamento. Con il maggior numero di preferenze è stato eletto l’attuale presidente, arch. Matteo Sacco, confermato per il secondo mandato.

"Ringrazio tutti i colleghi che ci hanno rinnovato la fiducia con il loro voto. Per noi è la conferma di aver lavorato bene nei passati quattro anni - dichiara l'architetto Sacco - Continueremo con l'entusiasmo, la serietà e l'impegno che hanno contraddistinto in questo nuovo mandato".

I Consiglieri eletti che entreranno in carica alla scadenza del mandato attuale sono: Sezione A: Angela Magnano, Irene Avino, Matteo Sacco, Stefano Freccero, Filippo Brunengo, Giorgio Bellonotto, Margherita Menardo, Alessandra Giacardi, Giulia Ciamberlano, Luca Viglierchio; Sezione B: Giulia Garibbo.

"Un sentito ringraziamento a tutti i candidati che hanno partecipato alla consultazione, contribuendo con le loro visioni e proposte al dibattito e alla crescita della nostra Istituzione – aggiunge Sacco – Un grazie particolare ai consiglieri uscenti Simone Bruzzone e Renato Boetti, che non potevano ricandidarsi, per il loro prezioso contributo nel mandato appena concluso. Ringrazio anche Sonja Dania per la gestione del seggio elettorale e le delicate operazioni di scrutinio, nonché la nostra segretaria Cinzia Bellucci, per l’assistenza professionale che ha garantito il regolare svolgimento delle operazioni di voto".

Il Consiglio uscente resterà in carica fino al 20 maggio 2025 e continuerà a svolgere le funzioni di legge fino all’insediamento ufficiale del nuovo Consiglio.