Cairo, investita da un'auto vicino alla Scuola di Polizia Penitenziaria: una 48enne grave al Santa Corona

Si trova in prognosi riservata al Santa Corona di Pietra Ligure, una 48enne che stamani, intorno alle 11:30, è stata investita mentre si trovava in via Santa Caterina a Cairo Montenotte, da un'auto che percorreva la strada non distante dalla Scuola di Polizia Penitenziaria.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Cairo e il personale dell’automedica. Le condizioni della donna, apparse subito gravi ma non in pericolo di vita, hanno spinto i sanitari sul posto a richiedere l'intervento dell'elisoccorso Grifo1 per accelerare i tempi di trasporto verso l'ospedale.

A prestare i primi soccorsi alla donna sarebbe stata la stessa persona alla guida dell'automobile.