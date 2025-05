Domenica 11 Maggio 2025 a Cengio Rocchetta (SV) si svolgerà la terza edizione della Festa dell’Aglio orsino.

Dopo il successo della “zucca” del Moco delle valli della Bormida , passando dalle mele antiche e il gelso, grazie al lavoro avviato ai tempi della pandemia si “festeggerà” l’Aglio orsino una variante selvatica dell'aglio comune, pianta spontanea molto usata in cucina e ricchissima di proprietà benefiche.

L'aglio orsino è il cugino selvatico del comune aglio, una pianta officinale spontanea e perenne. Appartiene alla stessa famiglia del tulipano e cresce un po' dappertutto senza grosse pretese: nei boschi, lungo i fossi e vicino ai fiumi. Pare abbia preso il nome dalla godereccia abitudine degli orsi di farne incetta per recuperare le energie perdute al risveglio dal letargo (o almeno così dice la leggenda popolare). Ha proprietà antibiotiche e antimicotiche ed è ricco di vitamine e minerali. Questa pianta tenace è totalmente commestibile tanto da poter essere considerata una versione “vegetale” del maiale, di cui non si butta via niente. Cosa più importante, dal bulbo al gambo e su fino alle foglie ha un gusto deciso, ma meno persistente dell’aglio classico.

Slow Food delle valli della Bormida da alcuni anni lo ha riportato alla ribalta dedicando a questa straordinaria pianta una FESTA durante la quale si celebrano i sapori e le tradizioni del territorio.

L’Aglio Orsino, a differenza dell’aglio comune non si riproduce da bulbo ma solo da seme , minuscoli semi che vengono rilasciati dal fiore a fine fioritura. Per avere una piantina di Aglio Orsino occorrono diversi anni.

L’organizzazione ha preparato centinaia di vasetti con tre bulbi al fine di promuovere la coltivazione sia in giardino che sul balcone.

Ospite d’eccezione Loredana Matonti, Laureata in Scienze Naturali e diplomata in naturopatia. E’ libera ricercatrice in Etnomedicina, Floriterapia e Sciamanesimo e Radiestesia.

Divulgatrice, tiene corsi e conferenze sulla medicina popolare, le erbe commestibili e altre discipline olistiche.

Giornalista e scrittrice, grazie alle ricerche di decenni fatte sul campo, ha scritto alcuni libri sull’argomento tra cui “Erbe e Antichi Rimedi di Ieri, Oggi e Domani” e, di recente pubblicazione, “Manuale di Naturopatia Alpina”.

Programma

· Alle 10, visita al “Giardino di Prince” con 200 varietà di spezie e erbe aromatiche provenienti da ogni parte del mondo, racchiusi in un angolo di paradiso: prenotazioni al n° 347 5946213 , per max 20 partecipanti per volta, La visita si ripeterà alle 15.30

· Alle 10, 30 Conferenza Aglio orsino, le mille virtù di una pianta straordinaria: dalla cura alla cucina con Loredana Matonti,

· A seguire "Show Cooking" curato dalla Comunità Slow Food con dimostrazione pratica di una ricetta con l’Aglio orsino.

La partecipazione alla conferenza e allo Show Cooking è gratuita

Dalle 12 la ristorazione nel PalaZucca con piatti preparati con questa straordinaria piantina che dona un gusto inaspettatamente in grado di conquistare anche chi non ama gli aromi troppo aggressivi. Un sapore delicato e aromatico, che ricorda quello dell'aglio ma con un retrogusto più dolce.

Nel pomeriggio cucina di strada con farinata con farina del Moco delle Valli della Bormida cucinata nel forno a legna dai maestri farinai

· Concerto di Fisarmoniche con mini mostra fisarmoniche “anteprima futuro raduno fisarmonicisti “

Laboratorio “Piccole mani all’opera” per la preparazione di una ricetta con l’Aglio orsino (foglie e fiori) e non solo con la Magica Torteria (ingegneri con la passione dell’arte e della cucina) iniziativa rivolta ai bambini e ai loro genitori. La partecipazione è gratuita è però richiesta la prenotazione al 347 5946213

Per tutto il giorno presente anche lo Stand di A.Di.P.A. Liguria

A.Di.P.A. APS ETS è un’Associazione aconfessionale, apartitica e senza scopo di lucro. Essa ha come fini: la ricerca, la diffusione e la conservazione in coltivazione di piante rare ed insolite, siano esse spontanee o coltivate.

La promozione di attività utili al raggiungimento di una migliore conoscenza delle piante, sia dal punto di vista botanico che orticolturale, ed in questo ambito creare un circuito di idee ed informazioni;

la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente in particolare per quanto riguarda la flora;

la promozione della cultura, della scienza, dell'arte e della tecnica legate alle piante;

lo studio delle piante e la divulgazione dei risultati.

Info e prenotazioni al 347 5946213