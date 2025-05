Doppio appuntamento con il Trofeo Andora e l'Ocean Italian Cup: proseguono i grandi eventi sportivi nazionali

Prosegue la primavera di grandi eventi sportivi a carattere nazionale ad Andora. Dopo Beach Volley, Wind surf, long board e Kite surf, è la volta delle spettacolari gare oceaniche di salvamento in mare con più di 350 atleti iscritti, all’ Ottavo Trofeo Nazionale Città di Andora, a cura della Federazione Italiana Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta in programma dal 9 all’11 maggio, sul litorale andorese di levante.

La competizione che vede gli atleti sfidarsi in varie prove che simulano il salvataggio in mare, è organizzata con il patrocinio del comune di Andora e la collaborazione dell’Associazione Albergatori Andora e del Tortuga Beach da dove partono le gare.

Nella gara di Andora ci sarà il meglio della disciplina a livello nazionale con la presenza di molti azzurri che son stati protagonisti la scorsa estate ai Campionati del Mondo a Goald Coast in Australia.

Gli atleti arriveranno oltre che dalla Liguria, anche da Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Piemonte, Lazio e Campania. Presente anche una rappresentativa nazionale dalla Svizzera.

Oltre al Trofeo di Andora dove si gareggia per categoria, gli atleti saranno impegnati nelle prove della Ocean Italian Cup dove si gareggia per assoluti : di tratta di una tappa del circuito nazionale che assegnerà un punteggio per la classifica finale che verrà premiata al Campionato Italiano Assoluto di Riccione in programma dal 23 al 30 maggio prossimo. Gli atleti più piccoli (Esordienti A e B) prenderanno parte all'Ocean Kids.

“Le Oceaniche di Salvamento replicano le tecniche dei salvataggi in mare - ha dichiarato l’Assessore allo Sport Ilario Simonetta- Ci sono delle prove che simulano il salvataggio con Tavola e il Salvataggio col Torpedo. Il salvamento agonistico prevede anche delle competizioni su Canoa, su Tavola e a Nuoto e alcune prove su spiaggia come quelle delle Bandierine. Sono prove che vanno ad eliminazione, con la formula batterie di qualificazione, semi-finali e finali.

Ecco i numeri delle gare di Andora

Trofeo di Andora: 250 atleti iscritti in rappresentanza di 16 società con provenienza regionale Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Piemonte, Lazio e Campania, presente anche una rappresentativa nazionale dalla Svizzera;

Ocean Italian Cup: 105 atleti in rappresentanza di 14 società con provenienza regionale Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Piemonte, Lazio e Campania, presente anche una rappresentativa nazionale dalla Svizzera. Buona parte degli atleti sono gli stessi che partecipano al Trofeo di Andora.

Ocean Kids: 100 atleti iscritti in rappresentanza di 7 società con provenienza regionale Piemonte, Liguria e Trentino Alto Adige.

Il comune di Andora ringrazia la Federazione Italiana Nuoto Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta e l’addetto stampa Simone Cinnirella per la collaborazione.