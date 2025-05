Lavori sulla statale 582 "del Colle di San Bernardo": strada chiusa

Anas ha programmato un intervento notturno lungo la statale 582 “del Colle di San Bernardo” nell’ambito del territorio comunale di Garessio, in provincia di Cuneo, dove sono in corso i lavori di consolidamento del corpo stradale con costruzione della base (cordolo) per l’installazione delle nuove barriere laterali di protezione.

Per consentire la sostituzione di un attraversamento idraulico in corrispondenza di una delle aree di cantiere, la statale 582 sarà chiusa al traffico per un tratto di circa 200 metri a partire dalle 21:00 di oggi, mercoledì 7 maggio, fino alle 6:00 di domani giovedì 8 maggio. Il tratto chiuso è localizzato tra Garessio e il confine regionale con la Liguria, all’altezza del km 9.

Durante la chiusura la circolazione sarà indirizzata sul percorso alternativo locale con indicazioni sul posto.