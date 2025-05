L'Oroscopo di Corinne dal 30 maggio al 5 giugno

ARIETE: Saturno congiunto al Sole rischia di minare taluni rapporti interpersonali o alimentare inconvenienti ma, nel contempo, grazie agli ultimi sprazzi del sestile di Giove, riuscirete ad uscire vittoriosi da una situazione sfibrante a patto di chiarire equivoci, ascoltare i consigli altrui, farvi valere all’interno di un habitat opprimente. Fattibili dei bisticci con un familiare o cooperatore e delle questioni materiali da risolvere in fretta. Dolori intercostali. Diletti domenicali.

TORO: Le preoccupazioni trasbordano ma, con calma e tranquillità, riuscirete in arduo intento rimanendone in seguito soddisfatti, specie se trattasi dell’ambito privato o lavorativo dove le ovazioni non mancheranno, a parte le bizze di un essere incontentabile a cui non fare caso. Scartoffie da controllare e proposte da vagliare prima di dare risposte affermative. La salute non va male anche se è consigliabile essere parchi nel mangiare e controllare la pressione.

GEMELLI: Dal 22 maggio il Sole è entrato nella vostra costellazione con l’intenzione di regalarvi, insieme alla positività di Saturno, delle giornate abbastanza decenti o consentendo di riprendervi da un momento veramente stremante e faticoso. Ciononostante le finanze andranno sorvegliate specie se, ultimamente, le uscite hanno superato le entrate. Riceverete altresì due notizie: una rincuorante e l’altra confondente. Schiena, stomaco o gambe doloranti.

CANCRO: Tra alti e bassi vi siete incamminati verso un mesetto impegnativo facendo confusione tra incombenze da assolvere e individui da inquadrare. Cercate però di essere ottimisti visto che in prossimità dell’estate riceverete risposte attese o vedrete alleggerirsi un fardello. Attenti solo a non pigliare granchi specie se propendete a credere troppo in un prossimo adulterato. Di fronte a delle opzioni l’ansia, verso il week end, colpirà a tradimento. Doloretti intercostali.

LEONE: Rasserenatevi e pazientate in quanto solo il tempo vi darà ragione permettendo di brindare all’ostacolo sormontato, alla serenità bramata, al riconoscimento ampiamente guadagnato! L’essenziale sarà non dar peso a quisquilie, contenere l’ansietà, mettere in riga i pretenziosi e tenere sotto vigilanza ogni proprietà privata! Fattibili dei quattrini da sborsare per casa, aggeggi, veicoli o regali. Scoprirete inoltre che qualcuno, pur se a fin di bene, vi ha detto una bugia.

VERGINE: Tanti sono i pensieri che affollano la mente ma vedrete che, con l’ausilio della Luna che il 3 giugno forma il primo quarto nella vostra costellazione, uno alla volta si squaglieranno facendovi apparire più grintosi anche nel trattare con chi non concorda con le vostre opinioni. Purtroppo di stolti il mondo abbonda ma sorvolate e seguitate a guardare avanti dove avrete ancora parecchio da vedere. Una tavolata o una frizzante serata vi ritemprerà!

BILANCIA: Se delle questioni sono ancora in sospeso presto ogni nodo tornerà al pettine così come riuscirete a mettere in riga chi si è comportato malamente… Grazie ad appoggi astrali e ad una rincuorante risposta recupererete energia trovando la forza necessaria per affrontare le prossime infuocate giornate. Un viavai di comunicati vi lascerà stupefatti mentre una personcina, dolce e carina, avrà il potere di tranquillizzarvi. Domenica festaiola. Fegato disturbato.

SCORPIONE: Tra un acciacco e un compiacimento chiuderete un mesetto convulso per affacciarvi alla soglia di un giugno accattivante a parte le solite solfe di turno e il fatto di scontrarvi con tanta stupidità dilagante. Delle compiacenze vi faranno gongolare mentre, in ambito affettivo od operativo, si renderanno necessari dei chiarimenti affinché un malinteso non rischi di sciupare una storia. New da amici o stretti conoscenti, sabato agitato, domenica gaudente, lunedì intronante.

SAGITTARIO: Vi attende una settimana importante per il lavoro, l’amore e tanti minuti dettagli quotidiani che vorreste migliorare però, prima di azzardare qualsiasi cosa, fatevi due conti in tasca e non agite d’impulso. Conoscerete gente nuova, vi farete promotori di un’idea e, nel maneggiare aggeggi, rischierete di spaccarne di fragili o utili. Il momento appare altresì favorevole ad acquisti, manicure, taglio dei capelli. Ugge da un congiunto brontolone. Festa a cui aderire. Allergie.

CAPRICORNO: Qualcosa sta mutando a vostro vantaggio pur dovendo calcolare un paio di contrattempi atti a far salire i fumenti. Nel complesso però non va malaccio e l’essere ottimisti vi aiuterà a guardare fiduciosamente al dischiudersi di giornate accattivanti… Fattibili pure dei comunicati inaspettati, una bega pecuniaria, delle cosine da aggiustare e un acciacco da curare. Corrucci per congiunti e dieta a cui attenervi specie se colesterolo e glicemia sono alle stelle…

ACQUARIO: L’emozionalità vi renderà sensibili alle compiacenze, alle negligenze e a tutto ciò che intorno a voi accade compreso un fatterello atto a porvi in uno stato di all’erta psicologico… Con Marte sverso state attenti a non smarrire soldi od oggetti e non date adito ad una infondata diceria. Cosine da sistemare nell’abitazione e corrucci per un veterano congiunto. Nel il week end riceverete degli inviti, vi sposterete e, per un peletto, un guaio scanserete.

PESCI: Ora che Saturno è sloggiato temporaneamente dalla vostra costellazione inizierete a tirare respiri di sollievo e a sentirvi meglio sia fisicamente che psicologicamente. Un soggetto vi sosterrà, un altro vi stupirà, un altro ancora reclamerà qualcosa che non gli spetterà. Se avete da poco ricucito una storia o un’amicizia ora sta a voi farla funzionare senza polemizzare. Da giovedì in avanti aspettatevi delle improvvisate mentre, nel week end, se possibile, rilassatevi e sollazzatevi.

Le stelle sono quelle magiche luci che illuminano la terra di speranza e pace.