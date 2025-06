Muore annegando in mare a Celle, la vittima è Thomas Mazzone: la sorella Lisa è presidente dei Verdi svizzeri

I familiari hanno pagato le spese ma non farà ritorno in Svizzera venendo tumulato dopo una semplice benedizione nel cimitero di Celle Ligure.

Thomas Mazzone, 42enne di origine svizzere deceduto probabilmente a causa di un malore annegando in mare all'altezza della località Bouffou quindi riposerà nel campo santo cellese.

Di una famiglia particolarmente conosciuta in Svizzera, il padre è infatti un noto ingegnere del Cern di Ginevra così come il nonno (sia lui che la mamma psichiatra sono scomparsi da poco) e la sorella Lisa è presidente del gruppo dei Verdi svizzeri. Da qualche anno però aveva interrotto i rapporti con i familiari iniziando a vivere come un nomade (aveva la residenza a Roma. ndr) con la compagna a bordo della sua auto che ora è parcheggiata proprio dal cimitero dove la donna attende di poterlo salutare per l'ultima volta.

Erano arrivati a Celle nei giorni scorsi poi la tragedia improvvisa.

Immediato era stato l'intervento due giorni fa sul posto dei sanitari del 118, la Croce Rossa di Varazze, i Vigili del fuoco, la Capitaneria di Porto, i Carabinieri e la Polizia Locale.

Era intervenuto anche l’elisoccorso Drago, decollato da Genova con i sommozzatori che avevano recuperato il corpo dell'uomo deceduto e lo avevano consegnato alla Guardia Costiera. Poi era stato portato al porticciolo turistico Cala Cravieu.



Era stato informato del tragico accaduto il Pubblico Ministero di turno Giovanni Battista Ferro che aveva deciso di non disporre l'autopsia.