Varigotti, in Piazza del Mare lavori a camminamento e ringhiera. La nuova pedana dopo l'estate

Prosegue la riqualificazione della caratteristica “Piazza del Mare”, uno degli angoli più iconici e frequentati del litorale finalese nel contesto del borgo saraceno di Varigotti, per restituire alla cittadinanza e ai visitatori uno spazio rinnovato, funzionale e rispettoso dell’identità paesaggistica del borgo.

Nonostante alcuni rallentamenti legati al coordinamento delle lavorazioni con la ditta incaricata dell’intervento principale, sono in fase di esecuzione in queste settimane interventi paralleli.

A seguito di una procedura negoziata, i lavori per la realizzazione della nuova pedana panoramica sono stati aggiudicati, con Determinazione Dirigenziale n.353 dell’8 aprile 2025, alla ditta Union S.r.l., con sede a Endine Gaiano (BG). L’aggiudicazione, alla quale è seguita la formale consegna dei lavori il 5 maggio 2025, è avvenuta per un quadro economico complessivo € 525.715,19 (di cui € 285.150,73 per l'esecuzione dei lavori e € 129.288,07 per l'acquisto di forniture).

Il progetto prevede la realizzazione di una pavimentazione in materiale composito sostenuta da una struttura metallica, ancorata al suolo tramite plinti prefabbricati in cemento armato. Dopo la consegna, la ditta esecutrice ha comunicato l’avvio della produzione dei plinti nello stabilimento.

Tuttavia, non avendo ricevuto ulteriori aggiornamenti sull’andamento delle attività, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), con nota del 15 maggio 2025, ha sollecitato l’invio di un cronoprogramma esecutivo dettagliato, che indicasse con precisione le varie fasi lavorative (installazione dei plinti, produzione e zincatura della carpenteria metallica, trasporto, posa in opera, montaggio della pavimentazione e del parapetto) e la data di fine lavori, così da poter valutare l’opportunità di procedere con l’intervento alla luce del tempo già trascorso. A questa richiesta non è

seguito alcun riscontro, né alla successiva sollecitazione inviata il 22 maggio 2025, tuttora inevasa.

"In considerazione dell’assenza di risposte puntuali da parte della ditta incaricata – afferma l'Assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Folco – abbiamo ritenuto opportuno posticipare l’avvio dei lavori alla fine della stagione estiva. Una scelta dettata dalla volontà di non limitare la fruizione, da parte di residenti e turisti, di un’area tra le più suggestive del nostro litorale, che si presta anche ad accogliere eventi molto partecipati, come accaduto lo scorso anno. Nel frattempo – prosegue Folco – da alcuni giorni sono in corso le operazioni di manutenzione del camminamento lato mare della piazza, dove la ditta incaricata sta sostituendo le pietre e predisponendo l’alloggiamento della nuova ringhiera, attualmente in produzione. Il completamento di questa parte dell’intervento è previsto entro la fine di giugno".