Bancarotta distrattiva società Sicur.Lav Scarl e S.L. Sport Srl, condannato a 5 anni e 3 mesi l'imprenditore Federico Botta

5 anni a 3 mesi per la bancarotta distrattiva delle ex società Sicur.Lav Scarl e S.L. Sport Srl e 3 anni per concorso nella bancarotta distrattiva per il fallimento della Tea Srl.

Queste le sentenze di condanna primo grado del Collegio del Tribunale di Savona nei confronti dell'imprenditore Federico Botta che per Sicur.Lav e S.L. Sport dovrà risarcire 2 milioni e 800mila euro per i primi e 1 milione per i secondi.

Nel processo sulla società Tea Srl (che gestiva l'hotel Aurora di Varazze) era imputata anche Graziana Sena, difesa dall'avvocato Luigi Levati, che è stata condannata a 3 anni e 6 mesi con le accuse di bancarotta distrattiva, documentale e preferenziale, assolta invece per le false comunicazioni sociali. Entrambi sono stati interdetti dai pubblici uffici. Sono stati trasmessi agli atti alla Procura per una falsa testimonianza. Botta, assistito dai legali Pietro Bogliolo e Andrea Vernazza, è stato assolto dalle accuse di bancarotta documentale e preferenziale e false comunicazioni sociali.

L'accusa, sostenuta dal Pubblico Ministero Massimiliano Bolla contestava il fatto che la gestione economica della società sarebbe stata inficiata da bilanci non attendibili.

A bilancio ci sarebbe stata una cifra che si sarebbe attestata sui 13mila euro che sarebbero stati registrati come pagamenti ai fornitori ma che invece sarebbero stati utilizzati da Sena per acquisti personali.

Per il procedimento legato alle società Sicur.Lav. e S.L. Sport Srl è stato inoltre condannato a 2 anni e 8 mesi Oscar Gallo difeso dall'avvocato Daniela Giaccardi.