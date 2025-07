Albenga, rissa a Vadino, quattro persone coinvolte: uno ferito con un coltello

Sono quattro le persone coinvolte nella violenta rissa scoppiata nel pomeriggio di oggi, giovedì 24 luglio, nella zona di Vadino ad Albenga.

Secondo le prime informazioni, in pieno giorno, in via Piave, un semplice diverbio tra i quattro sarebbe rapidamente degenerato in una vera e propria colluttazione. Sono volati calci e pugni, e uno dei partecipanti sarebbe stato colpito con un’arma da taglio a una spalla. Uno dei quattro avrebbe riportato una frattura al gomito. Nessuno dei feriti, però, risulterebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza, l’automedica e i carabinieri della compagnia di Albenga, che hanno identificato le persone coinvolte e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e accertare le responsabilità.