Pedalare dove osano in pochi: alla scoperta delle sfide estreme con Trekking.it

Se pensate che pedalare significhi solo divertimento su tranquille ciclabili o escursioni rilassanti, preparatevi a un cambio di prospettiva. Trekking.it ha esplorato i percorsi più arditi del mondo del ciclismo e dell’ultracycling, portandoci alla scoperta di gare che rappresentano vere sfide da endurance: chilometri e giorni in sella, spesso in condizioni estreme, dove solo pochi osano cimentarsi.

Gli itinerari più estremi nel cicloturismo

Trekking.it individua tra i più spettacolari e impegnativi itinerari al mondo:

Transcontinental Race : oltre 4.000 km attraversando l’Europa, con altimetrie e trasferimenti autonomi da gestire.

: oltre 4.000 km attraversando l’Europa, con altimetrie e trasferimenti autonomi da gestire. Indian Pacific Wheel Race (Australia): quasi 2.000 km attraverso deserti e lunghe distese isolate.

(Australia): quasi 2.000 km attraverso deserti e lunghe distese isolate. Silk Road Mountain Race (Kirgizistan): un tracciato duro e remoto di quasi 2.000 km fra montagne e steppe.

(Kirgizistan): un tracciato duro e remoto di quasi 2.000 km fra montagne e steppe. Tour Divide: circa 4.400 km dal Canada al confine USA‑Messico, in totale autonomia.

Queste gare rappresentano il vertice dell’adrenalina, dell’autogestione e della resistenza fisica e mentale, ben diversi dalla granfondo o dal cicloturismo tradizionale.

Che cos’è l’ultracycling e perché è estremo

Le gare di ultracycling sono sfide di sopravvivenza su due ruote, spesso su distanze superiori ai 300 km. Alcune durano il 30% in più del Tour de France, ma vengono affrontate in meno tempo.

Caratteristiche chiave:

Lunga durata e percorso spesso non assistito

Gestione autonoma di cibo, sonno, cambio bici o riparazioni

Paesaggi remoti, condizioni climatiche imprevedibili

Ritmi che richiedono resilienza, recupero rapido e adattabilità mentale.

Le gare più scenografiche e leggendarie

# Race Across America (RAAM)

La RAAM è la regina delle gare di ultracycling: circa 5.000 km da costa a costa negli Stati Uniti, da completare in 12 giorni. Nessuna pausa cronometrata: il cronometro non si ferma mai. I partecipanti devono gestire autonomamente ogni aspetto: dalle soste ai pasti, al sonno, quasi come cavalieri dell’ovest in fuga verso la conquista personale del proprio limite.

# Tour Divide

Percorrendo il confine fra USA e Canada, il Tour Divide è una gara che si estende per circa 4.400 km, su percorsi sterrati e selvaggi. Autonomia completa, condizioni climatiche estreme, paesaggi incontaminati: per chi cerca un’avventura unica.

# Transcontinental Race e Silk Road Mountain Race

Due esempi straordinari di itinerari:

La Transcontinental Race attraversa l’Europa, attraversando montagne, pianure, condizioni variabili.

La Silk Road Mountain Race si snoda sulle alture remote del Kirghizistan, richiedendo una preparazione tecnica e mentale notevole.

Perché affrontare queste sfide?

Le motivazioni per cimentarsi in percorsi estremi così impegnativi sono diverse:

Voglia di avventura : superare sé stessi in contesti duri e isolati

: superare sé stessi in contesti duri e isolati Autogestione totale : libertà di decidere ritmi, soste, percorsi

: libertà di decidere ritmi, soste, percorsi Ricerca di autenticità : lontano dai circuiti tradizionali, tra natura selvaggia e orizzonti sconfinati

: lontano dai circuiti tradizionali, tra natura selvaggia e orizzonti sconfinati Scarica di adrenalina pura: ritmo serrato, fatica continua, obiettivi chiari

Consigli essenziali per chi vuole provarci

Se siete pronti a osare, ecco alcune linee guida fondamentali:

Preparazione fisica e mentale Allenamenti specifici su lunga durata e resistenza

Simulazioni di autonomia: dormire poco, pedalare a lungo, gestire imprevisti Pianificazione meticolosa Pianificare tappe, scorte di cibo e acqua, zone di rifornimento

Conoscenza delle normative locali (visti, permessi, clima) Attrezzatura adeguata Bici leggere ma affidabili (gravel/mountain bike da bikepacking)

Borse e kit autosufficienti per riparazioni e cambi veloci Gestione del sonno Tecniche per recuperare brevi ma efficaci pause

Strategie per evitare la fatica mentale e ridurre i tempi morti

Pedalare dove osano in pochi significa abbracciare una forma di viaggio estrema e potente, in cui ogni chilometro è una conquista personale. Trekking.it ha raccontato questi itinerari con grande cura, sottolineando l’aspetto insolito e romantico dell’ultra-endurance su due ruote, dove la bici diventa mezzo, corpo e mente in un progetto di avventura totale.

Se cercate una sfida diversa, se la fatica vi attrae e vi stimola, queste gare non sono solo per sportivi: sono per chi cerca un’esperienza intensa, autentica e fuori dagli schemi.







