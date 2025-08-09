Albenga, incidente sull'Aurelia, due persone in codice giallo al Santa Corona

Nella notte tra l'8 e il 9 agosto, alle 2,15 la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Albenga è intervenuta per un incidente stradale sulla via Aurelia, all’incrocio con via del Cristo.
Coinvolte due vetture, di cui una ibrida.
I Vigili del Fuoco, dopo aver messo l’area in sicurezza, hanno effettuato controlli accurati sullo stato e la temperatura delle batterie dell'auto ibrida, al fine dii prevenire rischi di surriscaldamento.
Le persone coinvolte sono state assistite dal personale sanitario e trasportate in codice giallo al pronto soccorso di Pietra Ligure.
Sul posto Polizia Stradale e due ambulanze del 118.