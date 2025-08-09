Mezzi si schiantano in via Nazionale Piemonte, i residenti sono esasperati: "È un punto pericoloso, la Provincia intervenga"

Si susseguono gli incidenti in via Nazionale Piemonte e i residenti sono stufi per una situazione che va avanti da anni.

Nella seconda curva a salire sulla Sp29 all'altezza del civico 10 infatti in più di un'occasione si sono schiantati contro il guard rail moto, auto e camion creando ingenti danneggiamenti.

Gli abitanti però ora chiedono un intervento della Provincia preoccupati per la loro incolumità visto che molto spesso raggiungono le loro abitazioni a piedi o transitano nel viale sottostante alla strada.

"Un mese sì e uno no motociclisti, automobilisti e camionisti si schiantano lì - dice una residente segnalando l'ultimo incidente che ha visto protagonista un camion avvenuto due giorni fa - Meno male che non passava nessuno e non abbiamo parcheggiato moto sul tratto. La Provincia dice che vogliono intervenire, hanno un progetto, ma non hanno soldi".

"È un disastro. Il problema più grave è che noi passiamo anche a piedi di lì -

La zona si è popolata di nuovo, è molto abitata e c'è parecchio passaggio. È un punto pericoloso e nella curva dalla parte opposta non vengono neanche tagliate le canne".

Gli abitanti comunque stanno pensando di dar vita ad una raccolta firme.

Oltre a quel tratto negli ultimi anni a Montemoro in molte occasioni si erano ribaltati diversi mezzi pesanti appoggiandosi sempre, per altro, sulla stessa abitazione.