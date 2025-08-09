Prendeva di mira persone al bar per rubare i portafogli, arrestato dalla polizia

Colpiva tra i tavolini di bar e locali del centro, oppure approfittava di auto lasciate aperte per pochi istanti. Così un uomo di origine nordafricana è stato sorpreso dalla polizia di Savona mentre metteva a segnofurti di portafogli e telefoni cellulari nella giornata di ieri.

Secondo quanto ricostruito, il ladro avrebbe scelto come vittime clienti distratti e automobilisti che si erano allontanati per brevi commissioni, senza chiudere le portiere con il telecomando. La pattuglia delle Volanti è intervenuta dopo la segnalazione di una donna che si è accorta del furto subito; l’uomo è stato fermato poco distante dall’ultimo colpo e denunciato.