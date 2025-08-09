Savona, i vandali di nuovo in azione spaccano le staccionate del sentiero che sale alla Madonna degli Angeli

Non è la prima volta che succede, ma i volontari dell'Associazione Gpn 2010 non si sono mai arresi e ogni volta si sono dati da fare per ripristinare i danni fatti dai vandali che, più volte, hanno rotto la staccionata del sentiero che porta alla splendida chiesetta della Madonna degli Angeli.

"Hanno spaccato le palizzate lungo il sentiero, facendo danni un po' ovunque. Perché tanta cattiveria? - ha scritto l'associazione sui social - Quelle palizzate che, con tanta fatica e impegno, avevamo realizzato lungo il sentiero che sale alla Madonna degli Angeli. Non è la prima volta, e ogni volta le abbiamo aggiustate, rimesse a posto, ricostruite. Ma oggi ci chiediamo: perché? Perché tanta cattiveria gratuita verso qualcosa che non fa male a nessuno, che è solo un segno di cura, di rispetto, di amore per un luogo speciale? Sappiamo che non sarà l’ultima volta. E sappiamo che, anche stavolta, ricominceremo da capo. Perché a noi interessa custodire, non distruggere. E perché la bellezza, anche se fragile, merita sempre una possibilità in più. Perché spaccare qualcosa che è solo segno di cura e amore per un luogo che appartiene a tutti?"

Poi l'associazione lancia un appello a chi vorrà dare una mano : "Ricominceremo, ancora una volta, da capo. Chiediamo anche il vostro aiuto. Chiunque voglia dare una mano — con il lavoro, con i materiali, con la presenza — sarà il benvenuto. Insieme possiamo ricostruire. Insieme possiamo proteggere ciò che amiamo e che da sempre fa parte della nostra storia".