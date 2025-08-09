 / Cronaca

Cronaca | 09 agosto 2025, 15:44

Savona, lite tra sbandati in zona Piazza maestri dell'Artigianato, i residenti esasperati chiedono più controlli

Due uomini hanno litigato e uno ha inseguito l'altro con un coccio di bottiglia in mano

Ancora problemi nella zona di Piazza maestri dell'artigianato, in via Canepa. dove, ieri sera, è scoppiata una lite tra due uomini i, uno dei quali ha lanciato una bottiglia contro l'altro uomo. che, a sua volta, ha iniziato ad inseguire l'altro con i cocci di bottiglia in mano. 

Ancora una volta, quindi, la zona di Piazza Maestri dell'Artigianato pone problemi di sicurezza, come sollevato dagli stesso residenti che, qualche settimana fa, proprio sul tema della sicurezza avevano incontrato il sindaco Marco Russo, chiedendo che venissero presi provvedimenti in particolare per gli sbandati che frequentano i giardini dove si trovano anche dei giochi per bambini e che chiedono un presidio fisso di forze dell'ordine in zona. 

