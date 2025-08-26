Albenga intensifica i controlli su attività e movida: mini market sanzionato per vendita di alcolici ai minori

Proseguono le attività di controllo della polizia locale di Albenga finalizzate a favorire la “buona-movida” e a garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle normative vigenti. Nel corso dello scorso weekend, particolare attenzione è stata rivolta al centro storico, ma non solo.

Venerdì sera, in viale Pontelungo, è stato effettuato un servizio specifico per verificare il rispetto dell’ordinanza sindacale n.374 del 2025 che vieta la vendita di bevande alcoliche da asporto dopo le ore 22.00. Nel corso del controllo, un mini market è stato sorpreso a vendere superalcolici e alcolici a minori di 18 anni: al titolare sono state contestate due sanzioni amministrative e la segnalazione è stata trasmessa al Questore per l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.

Sabato sera, i controlli si sono concentrati nel centro storico. In piazza San Siro, una ragazza residente nell’imperiese è stata denunciata poiché trovata in possesso di sostanza stupefacente. Intorno alle ore 23.30, la polizia locale ha effettuato un controllo in un locale del centro storico, sorprendendo un minore di 16 anni seduto al tavolo con un cocktail alcolico. Il giovane, insieme ad altri coetanei, è stato accompagnato presso il Comando, dove sono stati convocati i genitori. Dalle dichiarazioni raccolte è emerso che il gestore del locale aveva somministrato alcolici senza verificare l’età del cliente. Per questo motivo è stato deferito alla Procura della Repubblica per violazione dell’art. 689 del Codice Penale (somministrazione di bevande alcoliche a minori). Anche in questo caso l’esito dell’intervento è stato trasmesso al Questore per gli ulteriori provvedimenti di competenza.

“Questi interventi rientrano in una strategia più ampia di presidio del territorio e di tutela della sicurezza urbana – dichiarano il sindaco Riccardo Tomatis e l’assessore alla polizia locale Mauro Vannucci – . La nostra amministrazione è fortemente impegnata nel contrasto ai comportamenti che mettono a rischio l’incolumità dei cittadini, in particolare dei più giovani, ma per ottenere risultati concreti e duraturi, è fondamentale la collaborazione di tutti: cittadini, famiglie e gestori delle attività commerciali, che hanno un ruolo chiave nel garantire il rispetto delle normative. Ringraziamo la Polizia Locale per il lavoro costante e attento, svolto anche in orari serali e notturni e di tutte le forze dell’ordine attive sul territorio”. Le attività di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni, con servizi mirati in collaborazione con le forze dell’ordine.