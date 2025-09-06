Abbandono rifiuti a Savona, un lettore: "I vigili in borghese non sono la soluzione, sarebbero presi di mira e privi della protezione della divisa"

Riceviamo e pubblichiamo:

“In risposta alla lettera di un lettore di Savonanews: ‘Sacchi di spazzatura ovunque e deiezioni canine non raccolte: un brutto biglietto da visita per Savona’, mi chiedo: perché ‘vigili in borghese’? Il cittadino medio ripudia le forme subdole di controllo dei regolamenti e delle leggi. Io, personalmente, vorrei vedere i vigili in uniforme pattugliare le strade e i quartieri della città, una cosa che ormai è scomparsa e, lasciatemelo dire, di cui se ne sente la mancanza".

"Invece dei soliti ‘vigilantes’, come suggerito dal lettore di cui sopra, io vorrei ‘vederli’, i vigili urbani (non Polizia…), per diverse ragioni, fra cui: a) dare sicurezza fisica ai cittadini, che con le divise presenti localmente — a piedi, ovvio — si sentirebbero più protetti; b) come deterrente per chiunque sia indeciso se delinquere o meno: la divisa è un deterrente di per sé; c) avere qualcuno cui chiedere aiuto in caso di necessità, vuoi per essere stati vittime di, o aver assistito a, eventi di bullismo estremo o piccole trasgressioni di carattere legale che altrimenti sfocerebbero in liti violente o peggio; d) l’immediata contravvenzione elevata a persone che sporcano o lasciano rifiuti, o comunque si rendano autori di quello che viene chiamato ‘petty crime’, tipo urtare automobili e andarsene, piccoli furtarelli, atti di violenza nei confronti di persone inermi, deiezioni canine non raccolte, ecc.; e) avere un referente in caso di mancanza di informazioni locali, quali ad esempio dove trovare un certo tipo di negozio, una via, ecc.; f) informare prontamente l’Ufficio Comunale o altre autorità di pericoli o situazioni di degrado, tipo buchi nella strada, cornicioni pericolanti, marciapiedi sconnessi, ecc".

"La lista sarebbe lunga. Invece, oggi come oggi, il cittadino sa che andando a spasso per la città è in balia di se stesso e del fato, sperando di non incontrare brutte esperienze in strada. Ovvio che, coi tempi che corrono, un vigile da solo non potrebbe far fronte alle emergenze, soprattutto quando queste si traducono in atti di violenza o bullismo. I Vigili dovrebbero andare in coppia, o almeno essere sicuri che vicino ci sia un collega a cui chiedere aiuto e supporto, in caso di necessità".

"In fin dei conti, questo è uno dei motivi per cui il cittadino medio paga le tasse e per cui abbiamo (dovremmo avere!) una società civile. Non dovrebbe rimanere un sogno proibito del cittadino comune: questo è quello che una volta facevano i vigili, e di cui eravamo tutti, più o meno consapevolmente, ben contenti. Quindi, no, mi si lasci dissentire dall’idea di avere vigili in borghese: questi verrebbero presi di mira dai malfattori e non avrebbero neppure la divisa a proteggerli. E mi sia consentito dire, a chi piace una persona che ti arriva alle spalle di nascosto? Perché questo sarebbe come verrebbero ‘visti’ i vigili in borghese: non una buona mossa né politica né pratica, e che metterebbe la sicurezza dei Vigili ‘borghesizzati’ in serio pericolo, visti i tempi che corrono…".

Giuseppe Carbone