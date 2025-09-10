Albero pericolante sulla Sp57 Varazze-Stella: riaperta la strada

È stata riaperta ieri pomeriggio la 𝐒p 𝟓𝟕 𝐕𝐚𝐫𝐚𝐳𝐳𝐞 – 𝐂𝐚𝐬𝐚𝐧𝐨𝐯𝐚 – 𝐀𝐥𝐩𝐢𝐜𝐞𝐥𝐥𝐚 – 𝐒𝐭𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐒𝐚𝐧 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧𝐨 chiusa d𝐚𝐥 𝐤𝐦 𝟏𝟏+𝟖𝟎𝟎 dallo scorso mercoledì 3 settembre.

"Con il prezioso intervento dei nostri cantonieri – ai quali va un ringraziamento per professionalità e tempestività – si sono concluse le operazioni di 𝐫𝐢𝐦𝐨𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 e messa in sicurezza di un albero pericolante che incombeva sulla carreggiata della SP57, all'altezza del km 11+800, in territorio di Varazze" spiegano dalla Provincia di Savona.

"Le attività di sgombero e pulizia sono state portate a termine e la strada è nuovamente 𝐚𝐩𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐚𝐥 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐢𝐧 𝐩𝐢𝐞𝐧𝐚 𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐞𝐳𝐳𝐚" concludono.