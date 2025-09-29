Polizia di Stato in festa: al Santuario celebrato San Michele Arcangelo, Patrono degli agenti

Si è celebrata oggi, lunedì 29 settembre, presso il Santuario di Nostra Signora della Misericordia, la Santa Messa in onore di San Michele Arcangelo, Santo Patrono della Polizia di Stato.

San Michele Arcangelo fu proclamato patrono degli Agenti con la bolla papale di Pio XII il 29 settembre 1949. Il suo ruolo è considerato affine alla missione quotidiana dei poliziotti, chiamati ad assicurare il rispetto delle leggi, l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Questa missione è sintetizzata nel motto del corpo: “Sub lege Libertas” (Sotto la legge, la libertà).

La Polizia di Stato, oltre all'impegno costante per la legalità, unisce la sua straordinaria funzione di assistenza e soccorso pubblico, richiamata nello stemma araldico del corpo dalla doppia fiaccola incrociata.

La ricorrenza del Patrono rappresenta un momento significativo di fede e raccoglimento, da condividere con la cittadinanza, con l’obiettivo di rafforzare il legame con l’Istituzione e di alimentare i valori di legalità e sicurezza partecipata che ne contraddistinguono l’azione.

Durante la funzione, un pensiero particolare è stato rivolto ai caduti in servizio della Polizia di Stato e a tutte le vittime del dovere.

La S. Messa è stata celebrata dal Cappellano della Polizia di Stato Don Julio Abalsamo ed è stata presieduta da S.E. Vescovo Mons. Calogero Marino.

Alla cerimonia hanno partecipato le massime Autorità Civili e Militari della Provincia di Savona, insieme ai rappresentanti dell’ANPS (Associazione Nazionale della Polizia di Stato) e di altre associazioni combattentistiche e d’armi.