TARI 2025 Varazze, porta a porta utenze domestiche risultato non soddisfacente: "Margini di miglioramento con comportamento più responsabile"

In arrivo a Varazze le bollette TARI 2025: gli importi restano sostanzialmente invariati sia per le famiglie che per le attività. Confermate anche tutte le agevolazioni ed esenzioni già previste nel 2024, tra cui quelle per gli over 70 che vivono soli, per chi utilizza la compostiera, per le abitazioni lontane dai cassonetti, per i nuclei con ISEE nullo e per gli assistiti dal servizio sociale.

“Per le attività di somministrazione (ristoranti, bar, pub, pasticcerie, ecc.) anche nel 2025 continua il sostegno da parte di questa amministrazione, con il riconoscimento del 73% di riduzione della quota variabile della tariffa, finanziata dal bilancio comunale con 100.000 euro. Con riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti, si conferma il buon risultato raggiunto con il metodo porta a porta dalle utenze non domestiche, mentre resta ancora non soddisfacente quello delle utenze domestiche, dove ci sono margini di miglioramento con comportamenti più responsabili. Si riscontrano ancora difficoltà nell’adeguamento”, commenta il sindaco Luigi Pierfederici.

“Inoltre, anche quest’anno, in bolletta ogni contribuente troverà gli oneri perequativi introdotti da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), applicati a ciascuna utenza – ad eccezione delle pertinenze – per un totale di 7,60 euro. Dette somme non costituiscono entrate per il Comune, che dovrà riversarle all’Ente CSEA. Di tale importo, 6,00 euro per utenza sono destinati a finanziare il cosiddetto “bonus sociale rifiuti”, che verrà presumibilmente riconosciuto dall’INPS alle famiglie più bisognose in base a criteri reddituali”.

“In sintesi, a breve arriveranno le bollette Tari per il 2025. Le scadenze di pagamento sono fissate al 31 ottobre 2025 per chi intende versare in un’unica soluzione, oppure al 31 ottobre e al 31 dicembre 2025 per chi preferisce optare per il pagamento in due rate – conclude il sindaco –. Per agevolare i contribuenti, sull’App IO sarà inviato un promemoria e, inoltre, sul portale del Comune di Varazze è attivo il Servizio LINKmate - Sportello Telematico Tributi, dove i possessori di SPID e CIE possono consultare la propria posizione TARI ed effettuare il pagamento”.