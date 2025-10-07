Grave incidente ad Albenga: giovane in codice rosso al Santa Corona

Grave incidente stradale questa sera ad Albenga, alle ore 21.30 circa, lungo la Statale del Colle di San Bernardo, nei pressi del supermercato Esselunga.

Secondo le prime ricostruzioni, un’auto Fiat che procedeva in direzione Cisano sul Neva avrebbe improvvisamente sbandato, andando a urtare contro un ostacolo a bordo strada. Non risultano altri veicoli coinvolti.

Alla guida, secondo quanto appreso, c’era un giovane, rimasto ferito nell’impatto, con una frattura al femore e una contusione toracica. L’allarme è scattato poco dopo le 21.30, con l’immediato intervento dei soccorritori della Croce Bianca di Albenga, dell’automedica del 118 e delle forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Il ferito è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso.

Un altro incidente si è verificato poco distante, alla rotonda successiva, sempre in direzione Cisano, e ha coinvolto un’altra autovettura. In questo caso, il conducente non ha avuto bisogno di assistenza sanitaria. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e supportare le operazioni di soccorso. Sul posto erano presenti anche la polizia municipale e i carabinieri di Albenga per i rilievi e la gestione della viabilità.