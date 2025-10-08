“Oscar” del Turismo italiano, alla Liguria il premio “Destination Sustainability”

A ritirare il premio al TTG Travel Experience di Rimini è stato l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi



La Liguria si aggiudica per la prima volta il Premio Destination Sustainability Index nell’ambito della cerimonia di consegna di "Italia Destinazione Digitale", gli Oscar del turismo italiano ideati da The Data Appeal Company e giunti quest’anno alla decima edizione. Alla Liguria uno dei nove riconoscimenti assegnati nella cerimonia odierna presso la Italy Arena.

A ritirare il premio al TTG Travel Experience di Rimini è stato l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi: "Il giusto riconoscimento per gli investimenti che Regione Liguria sta facendo in questi ultimi anni in tutela ambientale e mobilità sostenibile. Stiamo investendo in una rete di anelli cicloturistici che uniscono costa ed entroterra, valorizzando aree naturali e borghi attraverso percorsi a basso impatto ambientale. Ogni itinerario prevede punti di ricarica per e-bike, aree di sosta attrezzate e segnaletica uniforme, un nuovo manto stradale per favorire la mobilità dolce e la fruizione responsabile del paesaggio. Inoltre stiamo promuovendo sia politiche di destagionalizzazione e undertourism, favorendo la scoperta dell’entroterra e dei borghi per ridurre la pressione sui luoghi più affollati come le Cinque Terre sia di turismo accessibile con la realizzazione della Guida Mare Accessibile e Guida Alberghi Accessibili in cui sono elencate le 278 spiagge e i 67 hotel attrezzati per l’accesso alle persone con disabilità motoria".



Nello specifico, per l’edizione 2025, l’analisi ha preso in esame 29,5 milioni di contenuti online relativi a 772 mila punti di interesse nel periodo settembre 2024 – agosto 2025.



"La premiazione della Liguria - conclude Lombardi - conferma la centralità della regione nel panorama turistico nazionale e internazionale, con un’offerta che unisce paesaggi unici, tradizione e innovazione sostenibile".