Peculato e induzione indebita, caposervizio dei servizi cimiteriali patteggia 1 anno e 10 mesi

1 anni e 10 mesi con la sospensione condizionale della pena.

Ha patteggiato lo scorso giugno il caposervizio dei servizi cimiteriali del comune di Albenga, difeso dall'avvocato Giorgio Cangiano, accusato di peculato e induzione indebita.

A seguito di un esposto presentato da un cittadino, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Savona, avevano iniziato ad eseguire un'indagine nei confronti dell'operaio comunale.

Le operazioni di servizio svolte dai finanzieri erano consistite in diverse attività di escussione di persone informate sui fatti, tra cui alcuni collaboratori del dipendente pubblico, nell’acquisizione di documentazione e di materiale video-fotografico all’interno del sedime di diverse aree cimiteriali comunali, oltre a mirati appostamenti e pedinamenti.

All’esito delle attività e in particolare dall’esame delle dichiarazioni delle persone sentite e del materiale video-fotografico acquisito, il dipendente pubblico era stato denunciato per aver effettuato, alcuni lavori di realizzazione di opere funerarie per privati cittadini utilizzando materiale di risulta e presentandosi come l'unico soggetto qualificato ad operare i lavori nei cimiteri di competenza. Secondo quanto era emerso nelle indagini delle fiamme gialle aveva realizzato le opere tramite un escavatore di proprietà dell’amministrazione comunale di appartenenza.

L'uomo era stato quindi segnalato alla Procura della Repubblica di Savona per i reati di peculato e di induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-quater del codice penale).

Un anonimo lo aveva inoltre accusato anche di aver prelevato da una salma un oggetto prezioso (un dente d’oro). Accusa che però non aveva avuto riscontri giudiziari.

Il dipendente, sempre in servizio per il Comune ma non più nel settore dei servizi cimiteriali, ha risarcito 1500 euro.