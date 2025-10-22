Alassio premia la fedeltà turistica di una famiglia milanese: cinquantacinque anni di vacanze nella “Città del Muretto”

Un legame che dura da oltre mezzo secolo quello tra la famiglia Lunghi di Zibido San Giacomo, in provincia di Milano, e la città di Alassio. Nella giornata di ieri, presso il Palazzo Comunale, il sindaco Marco Melgrati ha ricevuto Monica Lunghi, accompagnata dai genitori Antonio Lunghi ed Eugenia Zani, consegnando loro una pergamena ufficiale del Comune come riconoscimento per i cinquantacinque anni di presenza affezionata nella località rivierasca.

Una storia che inizia quando Monica aveva appena due mesi. Su consiglio della pediatra, i genitori decisero di trascorrere i primi soggiorni in una località di mare per favorire la salute della neonata. “La scelta, decisamente azzeccata – ha raccontato la signora Lunghi – è ricaduta immediatamente su Alassio, che da sempre offre ospitalità, comfort e una ricca proposta di iniziative culturali e ricreative. Da allora non abbiamo più smesso di tornare, scegliendo come punto di riferimento la struttura che un tempo si chiamava Casa al Mare, oggi Residenza al Mare Agoal”.

Il riconoscimento consegnato dal sindaco celebra non solo la fedeltà turistica della famiglia, ma anche il valore del legame affettivo che, nel corso dei decenni, unisce tanti villeggianti ad Alassio, contribuendo a rendere viva e accogliente la “Città del Muretto” in ogni stagione.