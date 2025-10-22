"Crescere in coppia", percorso di formazione a Finale Ligure

Nei prossimi mesi nell'oratorio della Parrocchia Sant'Eusebio, in piazza Martiri di Perti, a Perti Alto, si terrà il percorso di formazione "Crescere in coppia", rivolto principalmente alle coppie ma aperto a tutti e coordinato dalla psicologa e psicoterapeuta familiare suor Sara Nicolini. Gli incontri verteranno sugli argomenti "Risintonizziamoci... La comunicazione nella coppia", "La nostra origine. Modelli di relazione", "Per - donami. Sapersi perdonare" e "Conducimi dentro... La cura della vita interiore".

"La bellezza del camminare insieme come coppia a volte si inceppa - spiega suor Nicolini - Si entra in crisi e si rischia di smarrirsi e perdere il gusto di vivere insieme la quotidianità. Da questa riflessione nasce un percorso per affrontare i temi più forti di un cammino di coppia. Vi viene solo chiesto il desiderio di mettervi in gioco. Non importa a che punto del vostro cammino di coppia siete, importa la volontà di viverlo in pienezza."

Gli appuntamenti saranno nei sabati 13 dicembre, 10 gennaio, 7 febbraio e 14 marzo 2026 dalle ore 15:30 alle 17. È richiesto un contributo a coppia di 150 € per l'intero percorso oppure è possibile partecipare anche ad un solo incontro. Si chiede gentilmente la prenotazione al corso entro il 30 novembre contattando suor Nicolini al numero di telefono 3491583662.