Finale, cambia il programma per la riapertura dell'Aurelia: due le chiusure notturne

Proseguono gli interventi di ripristino del doppio senso di marcia della viabilità lungo l'Aurelia a Finale Ligure, relative alla messa in sicurezza del versante sovrastante la carreggiata all'altezza di Capo San Donato, interessato da una frana che condiziona la viabilità dallo scorso febbraio.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni di cantiere in sicurezza, la strada resterà chiusa al traffico nelle notti tra giovedì 23 e venerdì 24 e tra il 24 e sabato 25 ottobre, dalle 21:00 alle 6:00.

Nella giornata di sabato 25 ottobre sono previste le ultime lavorazioni, con le opere di asfaltatura e tracciamento della segnaletica orizzontale. Al termine degli interventi - e salvo condizioni meteorologiche avverse - la circolazione sarà ripristinata per essere operativa a doppio senso di marcia nella giornata di domenica 26.