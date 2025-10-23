Bandiera Blu, i Comuni del "Golfo dell'Isola" avviano il percorso per confermare il riconoscimento nel 2026

I Comuni del Golfo dell’Isola — Bergeggi, Noli e Spotorno — hanno partecipato oggi, 23 ottobre 2025, alla Conferenza tecnica nazionale Bandiera Blu 2026, organizzata dalla Fondazione FEE Italia ETS presso la Sala Tirreno della Regione Lazio, a Roma.

L’incontro ha rappresentato l'avvio ufficiale del percorso verso la Bandiera Blu 2026, il riconoscimento internazionale che premia le località costiere impegnate nella tutela ambientale, nella qualità dei servizi e nella gestione sostenibile del territorio.

A testimonianza di un impegno condiviso e coordinato tra le tre amministrazioni per la valorizzazione ambientale e turistica della Riviera ligure, ogni Comune del Golfo è stato rappresentato da un Amministratore comunale: erano presenti Giampaolo Giamello per Bergeggi, Massimiliano De Benedetti per Noli e Gian Luca Giudice per Spotorno.

Durante la conferenza, la FEE Italia ha illustrato le principali novità della Procedura Operativa per l’Assegnazione, il Questionario Bandiera Blu 2026 e le tre scadenze tecniche per la presentazione delle candidature: la consegna del primo materiale è fissata entro il 18 novembre 2025, seguita dall'invio del questionario Bandiera Blu 2026 entro il 18 dicembre 2025 e, infine, dalla presentazione del Piano di Azione per la Sostenibilità entro il 30 gennaio 2026.

L’incontro ha permesso ai rappresentanti di approfondire le buone pratiche ambientali e le strategie di miglioramento richieste per l’ottenimento della Bandiera Blu, un riconoscimento che si fonda su criteri rigorosi che spaziano dalla qualità delle acque di balneazione alla gestione dei rifiuti, dalla mobilità dolce alla sicurezza, fino all’educazione ambientale e ai servizi turistici sostenibili.

“La partecipazione congiunta dei Comuni del Golfo dell’Isola conferma una visione comune: quella di un territorio che unisce le proprie forze per costruire un modello di sviluppo sostenibile, attento al mare, all’ambiente e alla qualità della vita” commentano i tre amministratori pubblici.

Con questa partecipazione congiunta alla conferenza, Bergeggi, Noli e Spotorno riaffermano la volontà di proseguire lungo una strada condivisa di tutela del mare e del paesaggio, consolidando l’identità del Golfo dell’Isola come esempio di cooperazione istituzionale e di eccellenza ambientale.