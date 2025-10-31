 / Cronaca

60enne si allontana da casa: ricerche in corso a Sassello

L’allarme è partito dalla famiglia. Le squadre di soccorso, attive da poco dopo la mezzanotte, stanno battendo le zone boschive intorno al paese

Proseguono da questa notte le ricerche di un 60enne residente a Sassello, di cui non si hanno più notizie da ieri sera. L’uomo si è allontanato dalla propria abitazione intorno alle 20.15 e da allora non ha più fatto ritorno.

Preoccupata per il mancato rientro, la famiglia ha dato l’allarme. Le operazioni di ricerca, avviate poco dopo la mezzanotte, si stanno concentrando soprattutto nelle aree boschive che circondano il paese.

Sul posto sono impegnati il Soccorso Alpino e Speleologico Liguria, i vigili del fuoco — che coordinano le operazioni —, i Carabinieri, la Protezione civile e le squadre speciali della Croce Rossa.

