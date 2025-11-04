Aperitivo con la Scienza a Spotorno: storie di mare e biodiversità tra immagini e degustazioni

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del mare e della scienza è in programma il 5 novembre alle ore 18 presso la Casa del Turismo di Spotorno (Via Aurelia 42, Giardini Centrali). L’evento, dal titolo “Aperitivo con la Scienza – Racconti di Sale”, offrirà al pubblico un viaggio affascinante tra la vita marina e le tracce lasciate dall’uomo nei nostri mari.

Guidati da Simone Bava, biologo marino del Genoa Marine Centre – Stazione Zoologica Anton Dhorn, e da Paolo Cappucciati, sommozzatore professionista, i partecipanti potranno esplorare la straordinaria biodiversità ittica dei fondali del Golfo dell’Isola e dell’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi, recentemente teatro della Gara di Safari Fotografico Subacqueo, abbinata al primo Trofeo Gianni Botta. L’incontro affronterà anche il tema del marine litter e dell’impatto dell’uomo sugli ecosistemi marini.

Le presentazioni saranno accompagnate da filmati realizzati da Paolo e Cosimo Cappucciati, che permetteranno al pubblico di osservare da vicino gli ambienti sottomarini e le loro meraviglie.

A seguire, sarà possibile partecipare a un aperitivo con degustazione a tema, curato dallo Chef Giorgio Baracco, per concludere la serata in maniera conviviale e gustosa.

L’evento è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria a numero chiuso. La manifestazione è organizzata dal Centro Educazione Ambientale e alla Sostenibilità Riviera del Beigua in collaborazione con il Comune di Spotorno, nell’ambito delle iniziative di Puliamo il Mondo. Il CEAS Riviera del Beigua è gestito da Progetto Città Cooperativa Sociale.