Servizi online più semplici ad Alassio: arriva Adelasia, l’IA al servizio dei cittadini sul sito istituzionale del Comune

Si chiama Adelasia, come la leggendaria principessa che secondo la tradizione fondò la città insieme al suo amato Aleramo, e da oggi segnerà un nuovo capitolo della vita alassina. Stavolta nel nome dell'innovazione tecnologica. E' questo il nome scelte per la nuova assistente virtuale di tutti coloro che avranno bisogno di un supporto per utilizzare i servizi online del Comune di Alassio.

Entra così anche nel mondo della pubblica amministrazione locale l'intelligenza artificiale, con l'Amministrazione della Città del Muretto che diventa la prima in Liguria a introdurre un avatar sul proprio sito istituzionale, mettendo a disposizione uno strumento digitale pensato per accompagnare gli utenti nella navigazione del portale, semplificando la ricerca delle informazioni e l’accesso ai servizi.

L’avatar si presenta con l’aspetto di una giovane donna contemporanea, con una camicetta su cui spicca uno stemma che richiama quello cittadino, dove la principessa è raffigurata sulla torre simbolo di Alassio.

L’assistente è accessibile in basso a destra della homepage e in tutte le sezioni del portale, pronta a guidare gli utenti in modo rapido e intuitivo verso documenti, contenuti e servizi di interesse. Questo attraverso risposte basate esclusivamente su informazioni ufficiali pubblicate sul sito e preventivamente verificate dagli uffici comunali: a differenza delle piattaforme di intelligenza artificiale generativa, non elabora ipotesi né attinge a fonti esterne non controllate. Qualora la domanda riguardasse argomenti non compresi nella base di conoscenza certificata, l’assistente non fornirà alcuna risposta, garantendo così la massima accuratezza e affidabilità dei contenuti.

La base informativa di Adelasia sarà aggiornata e ampliata nel tempo anche in base ai feedback degli utenti, in un processo di miglioramento continuo.

“Si tratta di un progetto sperimentale molto interessante e innovativo – sottolinea l’assessore all’Informatica del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti – con il quale desideriamo rendere sempre più accessibile il nostro portale, semplificando la fruizione dei servizi online e riducendo i tempi di ricerca delle informazioni. Siamo molto soddisfatti del risultato fin qui raggiunto ed è motivo di particolare orgoglio che Alassio sia il primo comune in Liguria ad adottare un assistente virtuale in forma di avatar. Ringrazio il personale dell’Ufficio Informatica per il costante impegno e la professionalità dimostrata in tutte le fasi di sviluppo di questo progetto e, più in generale, per la capacità con cui, attraverso attenzione all’innovazione e reperimento di risorse tramite bandi, contribuisce concretamente alla modernizzazione dei servizi comunali”.

Insomma, un passo verso l'amministrazione del domani e la digitalizzazione dove la tecnologia diventa strumento di prossimità e semplificazione per tutti. Ma sempre tenendo il pensiero ben ancorato alle radici, alla tradizione.