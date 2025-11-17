Spostamento ferrovia a monte e trasporti: ad Albenga un incontro pubblico per fare il punto

Si terrà giovedì 20 novembre alle 18,45 presso Vico alla Piazza San Francesco 13, ad Albenga, l'incontro pubblico focalizzato sullo spostamento a monte della ferrovia e il futuro dei trasporti nel territorio organizzato dal circolo Fratelli d’Italia di Albenga e Valli ingaune.
L’evento, moderato da Roberto Crosetto, presidente del circolo Fratelli d’Italia di Albenga e Valli ingaune, vedrà l’intervento, in qualità di relatore, di Davide Michelini, esponente del Comitato Territoriale coinvolto nella tematica, che illustrerà il punto di vista del gruppo e fornirà una valutazione sulle prospettive future.
Al termine della presentazione, sarà dedicato uno spazio per le domande rivolte al relatore, favorendo così un confronto aperto con i cittadini presenti.
La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa per discutere insieme di un tema critico per il futuro della mobilità nella nostra area.