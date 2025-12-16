La Val Bormida si risveglia sotto la neve: pochi centimetri, ma atmosfera natalizia (FOTO)

Prima la pioggia, poi nella notte l’arrivo della neve. Le previsioni meteo si sono confermate corrette e la Val Bormida si è risvegliata con la “dama bianca” a ridisegnare il paesaggio. Nulla di trascendentale, ma una spolverata diffusa che regala un colpo d’occhio invernale, complice il periodo a ridosso delle festività natalizie.

Gli accumuli più significativi si stanno registrando nei comuni a quote più elevate, come Bardineto, Calizzano, Cosseria, Bormida, Santa Giulia (frazione di Dego) e Osiglia, dove la precipitazione è più persistente. Si tratta comunque di pochi centimetri, sufficienti a trasformare boschi e centri abitati.

"Ci saranno circa una decina di centimetri. Stanotte ha piovuto bene. Ora speriamo che non si geli tutto, perché ghiaccio e neve possono danneggiare le piante", spiega il sindaco di Bardineto, Mario Basso, sottolineando le preoccupazioni legate al calo delle temperature.

A Roccavignale sono segnalati circa 15 centimetri di neve nelle zone più alte, mentre nella parte bassa del paese cade pioggia mista. Imbiancato anche il paese di Altare.

Sull’autostrada A6 Torino-Savona nevica tra Carrù e Altare, con possibili rallentamenti per la circolazione.

Resta alta l’attenzione sul fronte meteo: l’allerta gialla per neve in Val Bormida sarà in vigore fino alle ore 14 di oggi. Per questo motivo, la programmazione ferroviaria in alcune zone del Piemonte subirà riduzioni sulle linee Alessandria–S. Giuseppe, Fossano–S. Giuseppe, Fossano–Cuneo–Limone, Savigliano–Saluzzo–Cuneo e Asti–Acqui Terme.