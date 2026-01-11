Zuccarello, un nuovo libro dello storico Giorgio Casanova racconta il Marchesato e le sue vallate

Un salto nel Medioevo, di quelli che ti fanno rallentare il passo e alzare lo sguardo. Per la rubrica #ILBELLOCISALVERÀ questa settimana siamo a Zuccarello, uno dei borghi più belli d’Italia, dove la storia non è solo memoria ma materia viva. Nella splendida cornice di questa piccola perla della Val Neva, "casa" di Ilaria Del Carretto, incontro il sindaco Claudio Paliotto e lo storico genovese Giorgio Casanova, che anticipano un progetto importante, per dare finalmente un volto unitario a secoli di vicende spesso frammentate.

Dopo la complessa ristrutturazione del Castello di Ilaria Del Carretto, inaugurato nel giugno 2024, arriva ora un libro “monumentale”: “Il Marchesato di Zuccarello – dalla Val Neva alla Val Pennavaira, un viaggio tra millenni di storia ligure”, firmato da Casanova. Un’opera che racconta un paese, due vallate e un intero sistema di potere, cultura e vita quotidiana.

“Sono felice perché siamo riusciti a mettere un punto fermo sulla storia delle nostre vallate, soprattutto del Marchesato di Zuccarello - racconta il sindaco Paliotto -. Per me è un vero documento storico completo. Abbiamo trovato i fondi per portare a termine questo progetto e riuscire a stamparlo e distribuirlo gratuitamente ai residenti è una grandissima soddisfazione”. La presentazione ufficiale è attesa per marzo, con la distribuzione anche alle autorità. “Ringrazio Casanova, la mia giunta, l’editore Delfino e gli uffici comunali. Tutti abbiamo remato nella stessa direzione”, sottolinea.

Il libro nasce da una mancanza: online si trova molto, ma in modo sparso. “Mancava la visione d’insieme”, spiega lo storico. E così il racconto parte dal XII secolo con i Clavesana, passa ai Del Carretto, quando Zuccarello diventa Marchesato autonomo alla fine del Trecento, e arriva fino all’annessione alla Repubblica di Genova, all’epoca napoleonica, al Regno di Sardegna e infine all’Italia.

Ma non è solo storia e avvenimenti. “Ho voluto raccontare il territorio”, dice Casanova. Castelli, chiese, oratori, mulini, lavoro, meteorologia, arte, tra statue, dipinti, architetture. Dentro ci sono 450 pagine, moltissime fotografie, tra moderne e antiche, mappe e disegni originali realizzati da Casanova, come anche la copertina. Quattro anni di lavoro, ricerche d’archivio tra Genova e Savona, una passione forte che si sente pagina dopo pagina.

“Avevo già scritto un libro su Zuccarello nel 1989 - ricorda lo storico -. All’epoca non esisteva nulla di specifico. Oggi, questa è una versione molto più approfondita, ampliata e moderna”. E mentre lo ascolti, capisci che qui il bello è da guardare, ma anche da leggere, capire, custodire, ricordare e tramandare a chi verrà dopo di noi. E ora, non resta che attendere marzo per poter leggere questo prezioso libro!

