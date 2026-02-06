Valmaremola Trail | E' boom di iscrizioni con oltre 1000 partecipanti

Il Valmaremola Trail supera ufficialmente il muro dei mille iscritti e si prepara a un’edizione da record. Domenica 8 febbraio, Pietra Ligure e il suo entroterra diventeranno il cuore pulsante del trail running internazionale, con 25 nazioni rappresentate sulla linea di partenza. Dalle acque del molo di Pietra alle colline che abbracciano i borghi della valle, saranno quattro le sfide che vedranno impegnati atleti di altissimo livello, richiamati dal fascino di un percorso che sa unire in modo unico la brezza del mare ai profili dell’entroterra savonese.

L’edizione di quest’anno si distingue per la varietà geografica, con 25 nazioni rappresentate sulla linea di partenza. Se l’Italia schiera la compagine più numerosa con 983 atleti, tra le delegazioni estere si distingue quella della Francia, seguita dalla Germania. Il richiamo dei sentieri della Val Maremola ha raggiunto i vicini europei come Spagna, Polonia, Portogallo, Svizzera, Austria, Albania, Irlanda, Lettonia, Olanda, Romania e Ucraina, arrivando fino a nazioni lontane come Giappone, Cina, Filippine, Iran e Sudafrica. La lista si completa con la presenza di atleti provenienti da Argentina, Messico, Perù, Ecuador e Venezuela.

Per quanto riguarda la composizione della griglia di partenza, sfileranno 787 uomini (77%) e 238 donne (23%). I dati sulla provenienza confermano che la gara è un punto di riferimento per il Nord-Ovest, ma la partecipazione si estende ormai a tutta Italia. La provincia di Cuneo si conferma il bacino principale con 202 iscritti, seguita dai 191 runner in arrivo da Torino. Anche la Liguria partecipa con numeri importanti, contando 122 atleti da Genova e 118 dalla provincia di Savona, che gioca il ruolo di padrona di casa. L'attrattività della gara si estende però a tutta la penisola, coinvolgendo atleti dalle Alpi fino alla Capitale: si registra infatti una presenza nutrita dalla Lombardia, guidata dai 58 partecipanti di Milano e dalle delegazioni di Varese e Bergamo, ma il richiamo dei sentieri liguri è arrivato fino a Roma e Trento. Spiccano inoltre le partecipazioni dalla Valle d’Aosta, dall'Emilia Romagna con le province di Piacenza, Parma e Bologna, e dalla Toscana.

Un successo di adesioni che conferma la manifestazione come un vero volano per il turismo outdoor del comprensorio, capace di inaugurare la stagione dei grandi eventi liguri e di generare ricadute concrete sull'economia dell'intera valle, come sottolineato dalle istituzioni locali che sostengono il progetto.

«Siamo orgogliosi di vedere come il Valmaremola Trail sia diventato un punto di riferimento non solo per il nostro territorio, ma per la comunità internazionale dei runner - commentano gli organizzatori. - Avere 25 nazioni rappresentate è il premio più bello per il lavoro di squadra svolto in questi anni. Domenica non sarà solo una gara, ma una grande festa dello sport che porterà oltre mille appassionati a scoprire la bellezza autentica dei nostri sentieri, tra mare e montagna». L'appuntamento di domenica vede al fianco dell'organizzazione il main sponsor Kailas, partner di questa sfida da record.

Il livello tecnico della competizione si annuncia altissimo, con una griglia di partenza che ospita campioni internazionali e talenti emergenti distribuiti sulle diverse distanze. Nella prova Ultra Trail da 54 km, l’attenzione è rivolta al pettorale numero 1, Gianluca Ghiano, già vincitore delle scorse edizioni e profondo conoscitore di questi sentieri. A contendergli il primato ci saranno il campione del mondo master di skyrunning Luca Arrigoni e l’azzurro di long trail Gionata Cogliati. Arrigoni, proprio come Ghiano, conosce molto bene le insidie e le caratteristiche tecniche del tracciato di Pietra Ligure, visti i precedenti successi ottenuti proprio su questo tracciato. In campo femminile, la sfida per la vittoria vedrà protagoniste le gemelle Enrica e Luisa Dematteis, atlete della Val Varaita con un palmarès ricchissimo di successi nazionali.

Sul tracciato del Long Trail da 35 km spicca il nome di Martina Chialvo, campionessa italiana di trail lungo e oro mondiale a squadre. Insieme a lei, fari puntati su Camilla Magliano (Gs Orecchiella Garfagnana), campionessa mondiale master vertical, un’atleta che non ha bisogno di presentazioni, abituata ai gradini più alti del podio nelle gare più prestigiose del calendario. Qui si daranno battaglia anche il bergamasco Luca Carrara e Virginia Oliveri, con quest'ultima che gioca in casa e potrà sfruttare l'esperienza maturata in anni di corse su questi sentieri.

La distanza Medium da 24 km vedrà invece impegnato Martin Dematteis, campione azzurro della corsa in montagna e plurimedagliato a livello mondiale ed europeo. A rendergli la sfida ancora più avvincente ci sarà il cuneese Nicholas Gastaldi (Asd Boves Run), plurivincitore e primatista dello Short Trail, che quest'anno debutta sulla distanza superiore. In campo femminile, la stella della 24 km sarà Alice Minetti (Asd Boves Run), già plurivincitrice della prova corta e reduce da una stagione molto positiva nelle Golden Trail World Series, chiusa al 13° posto della classifica generale assoluta.

Grande curiosità anche per lo Short Trail di 16 km, dove i fari sono puntati sulla giovanissima Martina Pozzi, talento emergente che ha recentemente conquistato l’oro ai Mondiali Youth di Skyrunning, e su Camilla Calosso, vice campionessa Skyrunning Italy Cup 2025 e prima donna a siglare il record di ascesa e discesa sul Monviso.

Oltre ai favoriti assoluti, la linea di partenza sarà affollata da numerosi pretendenti al podio: atleti come Daniela Rota sulla 35 km, o Massimiliano Durbano e Lorenzo Rostagno nella prova più veloce, fanno presagire una battaglia sportiva incerta fino all'ultimo chilometro.

L’evento si aprirà sabato 7 febbraio con l’inaugurazione del Village in piazza San Nicolò a Pietra Ligure, che dalle ore 11:00 diventerà il centro logistico per il ritiro dei pettorali e il cuore delle attività collaterali. Il pomeriggio sarà dedicato alla solidarietà con la corsa e camminata ludico-motoria di 8 km, Camminando nella Sughereta, allo start dalle ore 15:00 a fondo benefico in collaborazione con Runners for Autism. La domenica sarà invece la giornata delle grandi sfide: i primi a scendere in griglia saranno gli atleti della prova Ultra da 54 km, che si ritroveranno alle ore 05:45 per il briefing al teatro Moretti prima del via, fissato per le ore 06:00 dal Pontile Marinai d’Italia. A seguire, tra le ore 08:30 e le ore 09:30, scatteranno dal molo le altre tre competizioni da 35, 24 e 16 km, mentre alle ore 09:45 sarà la volta della camminata a passo libero dedicata agli accompagnatori. Gli arrivi sono previsti in piazza San Nicolò a partire dalla tarda mattinata, dove la festa si concluderà con il pasta party e la cerimonia di premiazione dalle ore 13:30.