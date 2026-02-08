Da Alassio a Milano, da Netflix una giornata “alla Bridgerton” con il bon ton di Shubha Marta Rabolli

Tappa diffusa tra Alassio e Milano questa settimana per la rubrica #ILBELLOCISALVERÀ, che ci immerge nella favolosa atmosfera ottocentesca di Bridgerton, la serie Netflix che continua a conquistare pubblico e immaginario. Cosa c’entrano Alassio e Milano con l’alta società londinese dell’epoca Regency in cui è ambientata la serie? La risposta passa da una storia di eleganza, abiti favolosi e bon ton.

Da un lato il mare di Alassio, dall’altro una villa alle porte di Milano. A unire questi luoghi è Shubha Marta Rabolli, alassina, vicepresidente dell’Accademia Italiana del Galateo, chiamata a trasformare la finzione televisiva in un’esperienza reale. In occasione dell’uscita della quarta stagione di Bridgerton, Netflix ha ideato un’iniziativa speciale per far vivere a tre giovani fan – tra cui l’influencer Marta Daddato – una giornata “da vere lady”, ricreando atmosfere, rituali e codici dell’Ottocento.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’agenzia We are Socialist, ha preso forma all’interno di una villa immersa nel verde, scelta per evocare i salotti aristocratici tanto amati dalla serie. Abiti in stile Regency e acconciature elaborate dell’epoca hanno fatto da cornice a un racconto in cui moda e comportamento diventano linguaggio. “Dopo essere state vestite, acconciate e truccate, le partecipanti hanno seguito una mia lezione di etichetta – racconta Rabolli -: come prendere il tè, come sostenere una conversazione appropriata, quali temi affrontare e quali evitare, secondo le regole del galateo dell’epoca”.

La lezione è proseguita con una passeggiata nei giardini della villa, momento simbolico della socialità ottocentesca, per poi culminare nella danza, altro rituale centrale dell’universo Bridgerton. “È stata una bella esperienza, affrontata con leggerezza – prosegue – e proprio per questo particolarmente coinvolgente. Il tempo è volato, ci siamo divertite moltissimo». Un’esperienza che non è rimasta confinata tra quelle mura: «Lo speciale – conclude - è stato pubblicato nei giorni scorsi sui canali social di Netflix, in particolare su YouTube, con contenuti condivisi anche su Instagram e Facebook”.

La presenza di Rabolli in questo progetto racconta anche un percorso professionale coerente con il mondo delle buone maniere: laureata in Giurisprudenza all’Università di Genova, formata a Milano come organizzatrice di eventi specializzata in galateo del matrimonio, è fondatrice e coordinatrice della sede di Firenze dell’Accademia Italiana del Galateo. All’interno dell’Accademia è responsabile delle lezioni di dress code e business etiquette e della formazione dei ragazzi, oltre a essere docente nei corsi base e avanzati. Collabora con realtà istituzionali e culturali, dalla Banca d’Italia a Coin Gioielli, fino ad Anlaids, ed è consulente di buone maniere per Rai News.

Così, tra Alassio e Milano, Bridgerton smette di essere solo una serie e diventa racconto vissuto: un viaggio leggero ma curato, dove il passato dialoga con il presente attraverso gesti, parole e dettagli che parlano ancora al nostro tempo. Divertendosi con raffinatezza, ancora una volta #ILBELLOCISALVERÀ.