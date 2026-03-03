Porto di Vado: i risultati delle elezioni sindacali, 123 lavoratori chiamati al voto

Il 27 febbraio 2026 si sono svolte le elezioni sindacali al porto di Vado presso il Reefer Terminal, registrando un’alta partecipazione degli aventi diritto. Dei 123 lavoratori chiamati al voto, 109 hanno espresso la propria preferenza, con un’adesione complessiva dell’88,6%.

La UILTrasporti è risultata la lista più votata, ottenendo 61 preferenze, seguita dalla FIT-Cisl con 22 voti e dalla FILT-Cgil con 21. Sono state inoltre registrate 2 schede nulle e 3 schede bianche.

“Vogliamo ringraziare tutti i lavoratori e le lavoratrici del Reefer Terminal per la fiducia riposta nella nostra organizzazione sindacale. Ci impegniamo a garantire che i loro diritti e le rivendicazioni trovino risposte concrete, a partire dalla sicurezza sul lavoro”, commentano la Segreteria UILTrasporti Savona e il segretario regionale Franco Paparusso.