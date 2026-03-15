Auto si ribalta sulla Sp29 a Maschio verso il Colle di Cadibona: soccorsi mobilitati, non gravi i passeggeri (FOTO)

Incidente nella tarda mattinata di oggi, domenica 15 marzo, lungo la Sp 29 del Colle di Cadibona dove, per cause ancora in fase di accertamento un’auto, un piccolo fuoristrada, si è ribaltata all’altezza dell’ingresso della frazione di Maschio.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari con le ambulanze della Croce d'Oro di Albissola Marina e della Croce Bianca Savona, insieme all’automedica Sierra 1 che hanno prestato le prime cure del caso agli occupanti del mezzo, aiutati a uscirne dai Vigili del fuoco giunti anche per riportare l'auto in asse nonostante fosse particolarmente danneggiata.

Per la gestione della viabilità, rallentata nel tratto interessato in entrambe le direzioni durante l'intervento e in attesa della rimozione del veicolo incidentato, e per i rilievi del caso è stata allertata anche la Polizia Locale di Savona.