Pasqua in anticipo al Molo 8.44: giochi, coniglietti e una sorpresa tutta da rompere

Il conto alla rovescia verso la Pasqua parte con un weekend pensato per le famiglie, dove gioco, creatività e tradizione si incontrano negli spazi del Molo 8.44.
Sabato 28 marzo, a partire dalle ore 16.00, il centro commerciale ospita un pomeriggio di animazione dedicato ai più piccoli, con un appuntamento speciale: la Pignatta Pasquale.
Dopo il maltempo che aveva impedito lo svolgimento della classica pentolaccia di Carnevale, l’iniziativa torna in una veste tutta nuova, arricchita da ovetti, caramelle e piccoli gadget.
Un momento semplice ma sempre capace di entusiasmare, inserito all’interno di un programma di giochi di gruppo, attività dinamiche e due momenti dedicati proprio alla rottura della pignatta, fino ai giochi finali di chiusura.
Domenica 29 marzo, sempre dalle 16.00, l’atmosfera cambia e si fa ancora più “pasquale” con “Salta Salta Coniglietto”, un pomeriggio creativo e divertente dedicato alla figura simbolo di questa festa.
I bambini potranno partecipare a un laboratorio manuale per realizzare il proprio coniglietto pasquale, mettendo alla prova fantasia e manualità, prima di incontrare dal vivo la mascotte del coniglio per foto ricordo e momenti di gioco.
"Due giornate pensate per offrire un’esperienza leggera e coinvolgente, dove il centro commerciale si trasforma in uno spazio di incontro e divertimento per le famiglie, anticipando lo spirito della Pasqua con attività semplici ma sempre apprezzate" dicono dallo shopping center di Vado Liguria.