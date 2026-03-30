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Attualità | 30 marzo 2026, 07:28

Tarassaco, ma anche dente di leone o soffione: storia, origini e segreti

Centinaia sono in piena fioritura nelle campagne, regalando uno spettacolo mozzafiato

In foto il tarassaco, ma anche dente di leone, ottimo in insalata

In foto il tarassaco, ma anche dente di leone, ottimo in insalata

Illuminano i nostri prati come le stelle del cielo notturno. La bella stagione è tutta per il dente di leone, più noto come soffione. Centinaia sono in piena fioritura nelle campagne braidesi, regalando uno spettacolo mozzafiato. Il particolare nome dente di leone è dato dalla forma dentata delle sue foglie. Il nome soffione, invece, proviene dalla palla lanuginosa contenente i suoi semi.

Ma davvero è la stessa pianta? La risposta è sì. Il ciclo del soffione segue l’alternanza tra giorno e notte, sole e luna. Inizialmente, il dente di leone è di colore giallo e dorato, come il sole, mentre in seguito si trasforma in una candida sfera simile alla luna.

Magia della natura che ci ha regalato un vegetale sorprendente, a partire dal nome scientifico, tarassaco. Il “Taraxacum” officinale deriva infatti dal greco “tarakè” che significa “scompiglio” o “turbamento” e da “akos” che significa “rimedio”, quello che garantisce grazie alle sue proprietà terapeutiche.

Dente di leone: benefici e controindicazioni

Questa pianta spontanea è particolarmente indicata per il trattamento di problemi digestivi e per favorire il benessere del fegato. Consigliata in caso di colesterolo alto, è utile anche per combattere la ritenzione idrica e la cellulite, stimolando la diuresi. La sua efficacia diuretica ha portato a definirla “piscialetto” nella tradizione contadina. Le sue proprietà benefiche sono anche valide alleate per la bellezza della pelle. Sconsigliato l’uso del tarassaco per le donne in gravidanza e durante il periodo di allattamento.

Dente di leone in cucina

L’uso culinario della cicoria selvatica (altro nome con cui è conosciuto il tarassaco) è legato al suo particolare sapore speziato che si presta alla preparazione di frittate, zuppe, torte salate, tisane, caffè e persino confetture. Del dente di leone non si butta via nulla: le foglie vengono raccolte in primavera, mentre sono ancora tenere, per uso crudo o in insalate miste.

È un portafortuna

Il fiore del tarassaco è sempre stato collegato alla prosperità e alla fortuna. In passato, si usava aggiungere un dente di leone al bouquet della sposa, nella convinzione che portasse ricchezza e fortuna alla nuova coppia.

Ha poteri magici

Un tempo si credeva che il tarassaco fosse in grado di aumentare la capacità psichica delle persone e che, strofinandosi addosso questo fiore, si avesse la possibilità di essere accettati e benvoluti da tutti. Ma soprattutto il soffione veniva considerato una sorta di ponte in grado di mettere in collegamento con gli spiriti dell’aldilà.

Forti e fieri come un leone

Una leggenda irlandese vuole che la storia del soffione sia strettamente connessa al mondo delle fate. Con l’arrivo nel mondo dell’uomo, infatti, fate, gnomi, elfi e molte altre creature magiche, furono costrette a nascondersi nei boschi. Ma le fate, impossibilitate a mimetizzarsi a causa dei loro ampi vestiti, decisero di trasformarsi in denti di leone. Non persero, però, la loro fierezza: ogniqualvolta si calpesta un soffione, infatti, quest’ultimo ritorna sempre inevitabilmente ad ergersi nel prato.

È legato al mito

Nel linguaggio dei fiori, il dente di leone è simbolo di forza, speranza e fiducia: al riguardo, si narra che il mitico Teseo avesse mangiato per 30 giorni solo denti di leone allo scopo di diventare tanto forte da essere in grado di poter affrontare e sconfiggere il famigerato Minotauro.

Un soffio… un desiderio

Il soffione non smette mai di stupirci. Gli innamorati sono soliti affidarsi ad esso come un vero e proprio oracolo. Alzi la mano chi non ne ha mai soffiato uno. Se siete stati bravi a far volare tutti i semi in un colpo solo, leggenda vuole che realizzerete un sogno segreto o incontrerete l’amore.

Silvia Gullino

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