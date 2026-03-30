Toirano, incidente sulla Sp60: coinvolte un'auto e una moto, un uomo in codice giallo al Santa Corona

Intervento di sanitari, vigili del fuoco e forze dell'ordine sulla Sp60 all'altezza di Toirano dove, nella tarda mattinata odierna intorno alle 12, si è verificato un incidente che ha visto scontrarsi un'automobile e una moto.

Se le cause e la dinamica sono state immediatamente messe al vaglio dalle forze di polizia recatesi sul posto, che hanno regolato temporaneamente il transito dei veicoli in zona, a prestare le cure al motociclista sono stati i militi della Croce Bianca di Borghetto con l'ausilio del personale di Sierra4. La persona, non in pericolo di vita, è stata medicata sul posto e trasportata in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure per ulteriori accertamenti.

Intanto i Vigili del fuoco si sono occupati di ripristinare le condizioni di sicurezza della strada, sulla quale si sono sversati alcuni liquidi fuoriusciti dai mezzi.