Albenga verso una città più inclusiva: al via le strisce pedonali in Comunicazione Aumentativa Alternativa

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, che si celebra oggi 2 aprile, l’associazione Un Passo alla Volta ODV, in collaborazione con il Comune di Albenga, rinnova il proprio impegno affinché questa ricorrenza non si esaurisca in semplici parole, ma si traduca in azioni concrete, visibili e durature per tutta la comunità.

Da questo principio nasce il progetto di realizzazione di strisce pedonali con indicazioni in Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), uno strumento capace di rendere lo spazio urbano più accessibile, comprensibile e inclusivo per tutti.

La Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) è un insieme di strategie, strumenti e tecniche che supportano la comunicazione per persone con difficoltà verbali o linguistiche. Attraverso simboli, immagini e rappresentazioni visive, la CAA facilita la comprensione e l’espressione, abbattendo barriere che spesso limitano l’autonomia e la partecipazione alla vita quotidiana.

È importante sottolineare che la CAA non è uno strumento destinato esclusivamente alle persone nello spettro autistico, ma rappresenta un supporto universale: può essere utile a bambini, anziani, persone straniere, o a chiunque si trovi in una condizione temporanea o permanente di difficoltà comunicativa.

L’idea, proposta dall’associazione all’Amministrazione Comunale, prende ispirazione da esperienze virtuose già realizzate in altri territori, come nel Comune di Candelo, e si pone l’obiettivo di portare anche ad Albenga un segnale concreto di attenzione e progresso sociale.

Si tratta di un piccolo passo, ma dal grande valore simbolico e pratico: un intervento capace di migliorare la qualità della vita di molte persone, rendendo la città più accogliente, leggibile e realmente inclusiva. Dichiarano congiuntamente l'associazione un Passo alla Volta e l'amministrazione comunale,

“Crediamo fortemente che il cambiamento passi da azioni tangibili, capaci di incidere nella quotidianità delle persone. Questa iniziativa rappresenta un punto di partenza e non di arrivo: un altro passo per una comunità sempre più consapevole, attenta e unita. L’auspicio è che questa collaborazione possa diventare un modello virtuoso e un apripista per numerose altre iniziative, generando un effetto positivo capace di ispirare e coinvolgere sempre più realtà.Perché l’inclusione non è un concetto astratto, ma una responsabilità condivisa che si costruisce, passo dopo passo, insieme." Sempre in un ottica di sensibilizzazione della cittadinanza, questa sera la Torre Peloso Cepolla verrà illuminata di blu, colore internazionale simbolo della Giornata mondiale della Consapevolezza sull'autismo.