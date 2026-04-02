L'associazione Albisola per Albisola tra cultura e territorio: opere donate e concorso per studenti

Nata da un’idea di Fabio Fazio, l’associazione Albisola per Albisola continua a distinguersi per il suo impegno nella valorizzazione culturale e artistica del territorio.

Sabato 28, presso la galleria InsideArt di Albissola Marina, i soci si sono riuniti in un clima conviviale per un aperitivo, trasformando l’incontro in un’importante occasione di confronto e aggiornamento sulle attività in corso e future.

Durante l’evento, la presidente Danila Spirito ha illustrato le principali novità attraverso una breve intervista.

Presidente Spirito, quali sono gli annunci più significativi emersi durante l’incontro?

"Siamo molto felici di annunciare la donazione da parte della nostra socia Franca Franchi, titolare della galleria InsideArt, di due opere che verranno destinate ai Comuni di Albisola Superiore e Albissola Marina tramite la nostra associazione. È un gesto importante che testimonia il legame tra arte e territorio".

Ci sono iniziative rivolte ai giovani?

"Certamente. Abbiamo costituito la giuria che avrà il compito di selezionare i vincitori del concorso fotografico “Albisola x Albisola”, promosso in collaborazione con Conad e dedicato agli alunni dell’Istituto Comprensivo delle Albisole. Crediamo molto nel coinvolgimento delle nuove generazioni".

Parliamo del Festival della Maiolica: quale sarà il vostro contributo?

"Parteciperemo con una conferenza sul restauro dell’opera in ceramica “La cavalcata dei Crociati” di Giovanni Battista De Salvo del 1951, curata dalla nostra socia Stefania Vero. Inoltre, all’interno del Festival, il socio Paolo Anselmo realizzerà una “cabina d’artista” dedicata ad Albisola per Albisola, un progetto che unisce creatività e identità locale".

Sono previste opportunità anche per i soci artisti?

"Sì, grazie alla disponibilità della galleria InsideArt metteremo a disposizione una parete espositiva dedicata ai soci. Le opere ceramiche e scultoree potranno essere esposte previa selezione da parte di un comitato artistico. È un modo concreto per valorizzare i talenti interni all’associazione"

L’associazione guarda avanti con entusiasmo: oltre alle iniziative già presentate, numerosi altri progetti sono in fase di sviluppo, mentre nuove idee continuano a nascere grazie alla partecipazione attiva dei soci.

Albisola per Albisola si conferma così una realtà vivace e propositiva, impegnata nella promozione culturale e artistica del territorio.