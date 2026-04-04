Andora, Scajola all’inaugurazione del Windfestival 2026: "Evento che fa vivere il mare e valorizza il territorio"

L’assessore regionale Marco Scajola ha partecipato ieri ad Andora all’apertura del Windfestival 2026, storica manifestazione dedicata agli sport di mare e di vento, in programma dal 3 al 6 aprile presso il parco delle Farfalle.

"Il Windfestival è un evento a cui sono particolarmente legato - commenta l’assessore regionale Marco Scajola -. Fin dai primi anni 2000, quando ricoprivo prima il ruolo di consigliere e poi di assessore in Comune ad Imperia, ho creduto in questa manifestazione, facendola nascere insieme ad amici e sostenendola poi, contribuendo alla sua crescita".

"Oggi rappresenta un punto di riferimento per la promozione degli sport legati al mare e al vento, ma anche un’importante occasione di valorizzazione turistica per Andora e per l’intero territorio ligure. Ringrazio il sindaco Mauro Demichelis e in particolare l’amico Valter Scotto, perché da anni si impegna a portarla avanti con grande successo . Eventi come questo permettono di avvicinare le persone al mare, incentivare uno stile di vita attivo e sostenibile e allo stesso tempo generare ricadute positive per l’economia locale. Come Regione Liguria sosteniamo, da anni, questo tipo di appuntamenti e continueremo a farlo in futuro", conclude Scajola.