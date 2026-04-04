Fuoco di pulizia sfugge al controllo: incendio boschivo a Bardineto (FOTO e VIDEO)

Tre incendi distinti stanno impegnando in queste ore il comando provinciale dei vigili del fuoco di Savona, con interventi simultanei in diversi comuni del territorio.

Il primo rogo si è sviluppato in un’area boschiva nel territorio di Bardineto, nel pomeriggio, intorno alle ore 17. Secondo quanto riferito, un uomo avrebbe acceso un fuoco per pulire un terreno in una località vicina alle cosiddette "Case del Fungo", ma a causa del vento le fiamme si sono propagate rapidamente.

"Fortunatamente — commenta il sindaco Mario Basso — l’incendio è stato domato. C’erano due abitazioni vicine, ma alla fine si sono registrati soltanto danni al terreno: nessuna persona è rimasta ferita e le case non sono state coinvolte dalle fiamme. Ringrazio i vigili del fuoco (sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento volontario di Borghetto Santo Spirito, ndr), la Protezione civile e i volontari che sono intervenuti prontamente".

Il secondo intervento ha riguardato un incendio divampato all’interno di un garage nella frazione Coasco Marina Verde, nel comune di Villanova d’Albenga. Sul posto stanno operando due squadre dei vigili del fuoco, supportate da un’autobotte per il rifornimento idrico. La palazzina è stata evacuata, coinvolgendo una decina di persone, di cui due lievemente intossicate. Mobilitanti anche i carabinieri e la Croce Bianca.

Il terzo episodio si è verificato a Pietra Ligure, in corso Italia, dove un principio di incendio ha interessato un quadro elettrico. Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento di Finale Ligure.