Code sulle autostrade liguri nel giorno di Pasquetta: disagi tra Savona e Genova

Mattinata di traffico intenso sulle autostrade della Liguria, per la mattinata di Pasquetta, con diversi rallentamenti che sono stati segnalati lungo l'Autostrada A10 Genova-Ventimiglia e l'Autostrada A6 Torino-Savona.

Sulla A6 la coda di circa un chilometro, nella mattinata ha riguardato il tratto tra il bivio con la A10, nei pressi di Savona, e Altare, in direzione Torino. Il rallentamento è dovuto alla presenza di cantieri e lavori in corso lungo il tratto.

Situazione più articolata sulla A10, dove sono stati segnalati diversi tratti congestionati a causa del traffico sostenuto. In direzione Ventimiglia si sono registrate code tra lo svincolo di Genova Pegli e l'allacciamento con la A26 a Voltri, e con code su tutto il tratto verso Ventimiglia.

Disagi anche in direzione opposta, verso Genova. Sono state segnalate code a tratti tra l'area a circa sei chilometri dallo svincolo di Albenga e l'allacciamento con la A6, mentre ulteriori rallentamenti interessano il tratto compreso tra Arenzano e l'allacciamento con l'Autostrada A26 Genova-Gravellona Toce.