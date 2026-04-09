“Arte nel gusto” ad Albissola Marina: una giornata tra creatività e enogastronomia

Domenica 12 aprile, dalle ore 10.00 alle 18.00, il centro storico di Albissola Marina ospiterà “Arte nel gusto”, un’iniziativa culturale ed enogastronomica pensata per valorizzare le tradizioni artistiche e gastronomiche del territorio, con particolare attenzione al contesto locale e alla realtà savonese.

Il progetto nasce con l’obiettivo di mettere in dialogo arte, cibo e memoria storica, dando vita a un percorso esperienziale diffuso che coinvolgerà il cuore della città. L’evento si articolerà in quattro aree tematiche, ciascuna pensata per offrire al pubblico un’esperienza immersiva e complementare.

L’Area Innovazione sarà dedicata alla sperimentazione e alla contemporaneità, ospitando una proposta artistica innovativa e una proposta gastronomica creativa, entrambe orientate a esplorare nuove forme di espressione del gusto e della creatività. In questo ambito, presso il MuDA Centro Esposizioni, dalle ore 10.00 alle 11.00 saranno presentati alcuni progetti innovativi.

L’Area Dimostrativa offrirà un’esperienza partecipativa attraverso laboratori di ceramica e momenti di show cooking, curati dall’Associazione Cuochi di Savona, permettendo ai visitatori di entrare in contatto diretto con i processi creativi e produttivi che caratterizzano le eccellenze del territorio.

L’Area delle Eccellenze Territoriali sarà uno spazio espositivo dedicato ai prodotti locali, con l’obiettivo di promuovere le produzioni tipiche e rafforzare l’identità enogastronomica savonese.

Infine, l’Area Storico-Rievocativa proporrà un suggestivo tuffo negli anni ’50, periodo in cui nacque l’idea di realizzare il Lungomare degli Artisti. La rievocazione sarà curata dalla compagnia teatrale CTB Production di Alba e si svolgerà nella suggestiva cornice di Pozzo Garitta, con due spettacoli alle ore 10.30 e alle ore 16.00 (ingresso libero). In questa zona sarà inoltre allestita un’esposizione di ceramiche dei maestri albissolesi, a testimonianza del valore e della continuità della tradizione artistica locale.

Ad arricchire ulteriormente il programma, Piazza del Popolo ospiterà la musica dal vivo del Barbera Jazz Trio, con esibizioni dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 17.00, contribuendo a creare un’atmosfera coinvolgente e vivace per tutti i visitatori.

Nel corso della giornata saranno inoltre organizzati due turni di visite guidate del Lungomare degli Artisti, con partenza da Piazza del Popolo, davanti al Comune, alle ore 11.00 e alle ore 16.00.

Per garantire un servizio di accoglienza e informazione turistica, sarà aperto, come di consueto nei fine settimana, l’Ufficio IAT di Piazza Wifredo Lam, dalle ore 9.00 alle 13.00.

“Arte nel gusto” si presenta come un’occasione unica per vivere Albissola Marina attraverso un intreccio di esperienze sensoriali, culturali e storiche, capace di coinvolgere un pubblico ampio e trasversale.

Come sottolinea la consigliera delegata al commercio, Lara Dellepiane: «Come delegata al commercio, da due anni a questa parte promuovo un calendario di eventi volto a sostenere il tessuto economico e commerciale del territorio. “Arte nel gusto” nasce come appuntamento strategico di apertura della stagione estiva. L’intento è consolidarlo nel tempo come evento di richiamo, capace di crescere con proposte sempre più innovative e attrattive per Albissola Marina».

A ingresso libero, “Arte nel gusto” si presenta come un appuntamento capace di unire pubblico e territorio in un’esperienza diffusa, con l’auspicio di una partecipazione ampia e coinvolta.